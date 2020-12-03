耐旱不挑土壤 大頭茶劣境綻放

記者10月底時與朋友行山，行經柏架山道至大潭水塘時，在路旁斜坡附近看到不少一朵朵白花掉在灰色的路上。印象中大部分的花開始枯萎時，花瓣或一片片散落，或留在枝頭直到完全枯萎，但偏偏這種花卻能保持完整的花形。到了大潭水塘，更發現附近的山丘上看到一大片白花在枝頭盛放。上網查資料後得知，原來此花名為大頭茶（Polyspora axillaris，俗稱Hong Kong Gordonia），是山茶科（Theaceae）大頭茶屬，為香港原生植物，常綠灌木或喬木，最高能長到9米，每年的10到12月便是它們的花期。

山茶屬數量稀少 受法例保護

據康文署網頁，山茶科有30屬500餘種。多分佈於熱帶及亞熱帶地區，其中亞洲東部、南部和東南部等均有其足迹。根據香港植物標本室網上資料庫，香港一共有39種山茶科植物，當中又可分為山茶屬（Camellia）及大頭茶屬等。所有山茶屬植物如大苞山茶、香港茶等因為數量和生境稀少，故受到《林務規例》保護，不得出售或藏有。中大生命科學學院退休教授、樹藝師趙紹惠說：「雖然香港郊野公園面積大，但是我們會開路、建單車徑和燒烤爐，再加上人為干擾，如遊客摘花，所以植物生長的環境會受到危害，導致數量稀少。」

大頭茶不怕乾旱的環境和貧瘠的土壤，在香港多用以斜坡綠化。趙紹惠說：「大頭茶病蟲害較少，耐旱能力高，又能忍受貧瘠的泥土。屬於淺根的它，在沒有太多泥土的斜坡上也能生存，只要有充足陽光就夠了。」其次，大頭茶種子有翅，而且數量多、萌發率高，隨風飄揚後便能去到不同的地方落地生根，所以生長得漫山遍野，四處都能看到它們。

花蕊花瓣緊黏 落地不分離

大頭茶花的花蕊和花瓣底部緊緊黏在一起，故從枝頭掉落時不會散落。這種特徵，加上花色與其他山茶屬植物如大苞山茶、紅皮糙果茶很像，容易令人混淆。「因它們的花與葉的特徵很像，所以剛開始發現大頭茶時，將其歸入山茶屬的類別，但後來發現它的果實和山茶屬的植物不一樣，之後經過檢測基因序列，才確定大頭茶並非山茶屬。」要分辨，可從花朵大小、葉子、果實和樹皮顏色入手。大頭茶葉子是呈長橢圓形，葉邊全緣（即葉邊平滑），葉尖通常有少數齒刻，剛長出來的嫩葉是深粉色；結的蒴果是圓筒狀，呈五裂。大頭茶的花直徑達7至10厘米，而大苞山茶的花則是10至14厘米，為山茶屬植物中之冠，紅皮糙果茶樹皮是橙紅色；大苞山茶和紅皮糙果茶的葉子雖也是革質，但頂端較尖，並有鋸齒葉邊，結的果實大多是圓球形狀。

網上說大頭茶能吸收和儲存泥土中的鋁質，改善受污染的泥土。趙紹惠表示，這並沒有太多科學研究支持，「香港經常下雨，而雨水是弱酸性的，會將帶有毒性的重金屬溶解到泥土中，但偏偏大頭茶卻能在這種環境生長。植物有可能透過根部在泥土分泌某些物質，將它生長附近的泥土特性改變，幫助自己生長得更好。不過，如要用作改善泥土污染，大頭茶並非首選」。

文：張嘉瑜

編輯：王翠麗

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