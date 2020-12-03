營養師貼士：牛油含八成脂肪 只宜淺嘗

李振洋指，雖然人體需要脂肪提供能量、運送脂溶性維他命A、B、E、K，脂肪亦可保暖，並保護體內器官，惟成人1天的脂肪攝取量應為人體每天所需能量的20%至35%，飽和脂肪攝取量更不應超過人體每天所需能量的10%，故不宜吃太多牛油。而動物牛油含高飽和脂肪及膽固醇，脂肪含量亦高，多食會增加患慢性疾病如心血管疾病、糖尿病及中風風險。

至於植物牛油，即使不含膽固醇，但氫化後會產生反式脂肪，不但會增加壞膽固醇的水平，更會降低好膽固醇，增加患心血管疾病風險。《新英倫醫學雜誌》（The New England Journal of Medicine）一份研究更指，從反式脂肪攝取的熱量中，每2%的熱量便會增加23%患心臟病風險。

李振洋坦言，「沒有話邊一個好（一點），邊一個差（一點）」；食牛油時最重要是控制分量，品嘗美食後亦要做足夠運動消耗多餘能量。問他自己會選擇吃哪一款牛油，他說會選擇動物牛油，「 至少佢天然一點」。

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