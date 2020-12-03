選對牛油 炮製「蜂巢」牛角酥

他形容製作牛油是一種藝術，「就像釀造紅酒一樣」，牛的生長環境，如陽光、水分、草原等屬飼養牛隻的重要元素。製作各式糕點，他亦精心選擇合適的牛油。一般做曲奇餅、英式鬆餅，Grégoire會用塊狀牛油；而做牛角包這類要經層壓（lamination）做出層次的糕點，則使用片裝牛油。他謂片裝牛油質地較柔韌（flexible），可令牛角酥層次分明，做到帶綿密蜂巢氣孔的效果（圖三）；所使用的牛油，其熔點亦要較普通牛油高1至2℃，避免牛油在發酵過程中融化，令牛角酥失去鬆軟質感。

不過他提醒，牛油熔點不是愈高愈好，應以人體正常溫度37℃為基準，若以熔點高於37℃的牛油做牛角酥，吃時，牛油就不會在口中融化，吃起來會有吃植物牛油的黏𣲷口感，他說：「牛油會黏住你的口。」

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