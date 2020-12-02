菲林測試：烈日當空下拍出城市輪廓

失敗作也找到有趣之處

然而，要得心應手地使用ISO只有25的宣紙菲林並不簡單，「Toni起初千叮萬囑，拍攝時要有猛烈陽光，趁4點幾前好去影喇，我心諗有冇咁嚴重，沒想過原來咁難影」。再具體一點，是「太陽曬到你唔舒服就是適當時機」，因為宣紙菲林感光度低，只對日光敏感，對人造光、紅光、綠光感光能力弱，不宜室內拍攝，「陽光是要好好掌握的因素，烈日當空之下，順光拍攝效果最好」。假如不幸天陰，雲朵會濾走部分光線，此時最好提高1至2級EV拍攝。基於其紋路質感，菲林亦不適合拍攝文字、圖畫等具有細緻紋理的題材。

起初Hiuman不少作品均告失敗，其後「望天打卦」久了，她轉而觀察城市的天際線和輪廓，從建築物之間找陽光的缺口，仔細測光，輔以腳架拍攝。過程充滿不確定，誠然是菲林教她着迷的原因，「即使是失敗作，也可找到有趣之處。我欣賞菲林很寬容，是不完美的完美。拍攝的結果你永遠猜不透，好迷人」。宣紙這材質，給她不少想像空間，她還進一步幻想，未來或可利用宣紙作為字帖的特質動手腳，「可否在上面寫封信？寫情書？寫一些給香港的話？配上樹木剪影，可能是你想和棵樹說的話。配上教堂，可能是一些告解」。