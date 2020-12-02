創科神探：新設計基地 為年輕人孵化夢想

年輕人最需要給予的就是機會，神探最近發現了一個讓年輕產品設計師才華盡展的好地方——InCube。「創辦人是香港第一代工業設計家，他期望聚集一班充滿創意的年輕人，並為他們成就夢想。」負責人蔣潔雯指年輕設計師擁有無限創意，但往往因為經驗不足或沒有方法完成設計，創意便白白浪費了。

創意化成實體產品 團隊助生產

這所孵化基地歡迎年輕人隨時前來交流，並把心中的創意構思加入設計及科技元素，有望轉化成實體產品。InCube擁有專業設計師及工程師團隊，背後更有完善生產設備，協助優質項目概念投產，各項完成產品更可放在它們提供的零售點售賣。創科神探也計劃在此開班授徒，透過Kickstarter把香港的創新產品推廣至全球市場。

坐落「炭谷」 硬件配套齊全

這個孵化基地坐落於近年有「炭谷」之稱的火炭工業區，門口位置是一間由日本人主理的咖啡店，同時提供特約餐飲服務，能容納30多人的座位，絕對是舉辦午間分享會的理想場地。咖啡店旁邊設有多間多功能活動室，包括攝影、KOL拍攝場地及工作室等，並提供3D打印服務，全部以會員象徵式收費，協助年輕人創業成就夢想。InCube已跟本港不同設計院校及個別設計師合作，期盼給予年輕一代實現夢想的一扇大門。

文：鄒健宏（科學園科培網絡榮譽會長）