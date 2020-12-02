德國全片幅輕便相機 3彩色濾鏡 攝盡黑白相層次

大光圈廣角鏡 保留IP52防水防塵

德國相機龍頭品牌Leica，近年推出新機的頻率較以往高，廠方最近便將旗下全片幅非換鏡相機Q系列，一併列入Monochrom計劃之內，並推出全新的Q2 Monochrom。這部機是繼M Monochrom、M Monochrom（Typ 246）及M10 Monochrom之後，第4部專攻黑白攝影的全片幅數碼相機。雖然「珠玉在前」，Q2 Monochrom也有其吸引之處，包括比之前3部可換鏡頭的相機更便攜，而內置的Summilux 28mm f/1.7 ASPH.更是拍攝風景相片的不錯之選，既是廣角鏡頭，同時也具有大光圈的虛化效果，無論是在日光下還是在環境較暗的地方拍攝，都能提供穩定的影像。而鏡頭內設有3片非球面鏡片，令拍攝出來的相片更細緻，進一步突顯相片中的黑白對比效果。

Q2 Monochrom還有另一個優點，就是相機的防水防塵能力提高了。今次Q2 Monochrom與彩色版的Q2一樣，機身同樣以密封設計，能達到IP52的防水防塵級別。雖然這個級數不足以令相機可浸入水中而不損壞，但有效防止由垂直至傾斜15度撞擊機身的水滴不會進入機身，防護時間為10分鐘，表示就算相機被雨淋，都不至於「一命嗚呼」。另外，為了跟過往的Monochrom相機的設計一致，原本在機前方的紅色Leica標誌亦會消失，以全黑的機身設計示人。

拍攝人像 黃色濾鏡提高膚色亮度

對於拍友來說，機身的設計固然重要，但拍攝效果更值得關注。廠方為了提高相機的吸引力，特別加入3款全新開發的E49彩色濾鏡（黃、綠及橙色）來提升畫質。或許讀者們會覺得奇怪：黑白相機為什麼要使用彩色濾鏡？其實不同顏色的濾鏡亦影響到相片的灰度，例如拍攝人像時，使用了黃色濾鏡，人像中的皮膚亮度會提高，顯得更加白滑；當拍攝大片草地時，橙色濾鏡下，草地上的「黑色」會變淺色，能顯示出更多的細緻度等。只要用家運用得宜，便可拍攝出更加誘人的黑白相片。

其實，Q2 Monochrom不少設計和功能都源自Q2，例如機身設有368萬像素的OLED觀景器，方便用家在戶外時更容易和仔細看到相片的拍攝效果。而在Q2上已支援的4K影片拍攝功能，也會在Q2 Monochrom上出現，可拍攝4K和Cine4K影片，支援30fps及24fps，但拍攝影像則由彩色變成黑白。此外，Q2 Monochrom亦支援Leica FOTOS App，可直接透過藍牙連接流動裝置並自動傳送相片，用家可直接把相片上載至社交平台與朋友分享。

●規格

感光元件：4730萬像素（24 x 36mm）黑白CMOS

鏡頭：Summilux 28mm f/1.7 ASPH.

快門：1/40,000秒至1秒（電子）、1/2000秒至60秒（機械）

感光度：ISO 100至100,000

儲存界面：SD/SDHC/SDXC 建議: UHS II

其他功能：368萬像素OLED觀景器、3吋104萬像素屏幕、4K＠30fps拍片、3款E49彩色濾鏡、最高每秒10張連拍、Wi-Fi、藍牙

體積：約130×80×91.9mm

重量：約734g（包括電池）

售價：$48,000

查詢：2385 0118

文：勞耀全

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

電郵: feature@mingpao.com