超薄齒輪配超薄表鏡 概念表勇奪金指針大獎

瑞士包攬GPHG獎項

每年GPHG的最大話題總是Aiguille d'Or Grand Prix金指針大獎，金指針大獎可理解成年度最佳腕表，今年的得獎者是Piaget的Altiplano Ultimate Concept腕表。這枚腕表曾在2018年初次亮相，但當年是真正的概念表，雖能夠運作，但未符合日常佩戴需要。研發人員其後再花2年時間重新設計零件，令腕表能夠日常佩戴，為正式量產的作品。製表師直接在腕表上鑄造機芯底板，齒輪的厚度由傳統的0.2毫米降至0.12毫米，標準腕表一般厚1毫米的藍寶石水晶玻璃表鏡亦大幅削減至0.2毫米。新版表耳由原本的直線設計變成微微彎曲，貼服手腕。

跟金指針大獎相對的是小指針獎，小指針獎的入圍條件是零售價格需在4000到10,000瑞士法郎之間（大約為34,000到85,000港元之間），今年的得獎者是Breitling Superocean Heritage '57 Limited Edition II腕表。腕表以色彩為主角，採用42毫米精鋼表殼和雙向旋轉表圈，搭配超硬陶瓷表圈和藍色表盤。但真正的亮點是表盤上時標的絢爛色彩。時標、時針和分針均塗有Super-LumiNova熒光塗層，呈現出彩虹紅橙黃綠藍紫的漸變色調，另外品牌今年亦以Superocean Automatic 48 Boutique Edition腕表贏得最佳潛水表。

黑白對比設計 糅合現代感

最佳經典腕表得主是Bulgari Aluminium Chronograph腕表，也是品牌第6次贏得GPHG的獎項。第1代Aluminium腕表在1998年推出，採用當時高級品牌前所未見的鋁金屬和橡膠，推翻傳統規範。今年腕表重新面世，延續其超越性別、年齡、潮流、年代、社會階級的精神，腕表的黑白對比設計糅合現代感，重新演繹高級奢華與運動腕表的概念。

Greubel Forsey Hand Made 1腕表則奪得最佳複雜男裝表，由機芯到表殼，皮革表帶、表盤和指針等，95%皆為手工製作，僅有的例外是藍寶石水晶表鏡、表殼墊片、彈簧條、珠寶裝飾和主彈簧。此腕表的製作長達6000小時，約3年的人手工作時間。腕表製作當中並沒有電腦輔助，其中以手工製作游絲的專業技藝和知識已近失傳，擺輪也經純手工製作，擒縱輪包含20個獨立切割輪齒，輪齒的4個表面切割後經打磨加工，而擒縱杆的加工與處理便需歷時1個半月。雖然在功能上這未必是今年最複雜的腕表，但在製作的複雜層面來說，實在受之無愧。

最佳日曆與天文腕表由Vacheron Constantin Overseas鏤雕超薄萬年曆腕表奪得，腕表整體以18K 5N粉紅金製作，直徑41.5毫米表殼內搭載1120 QPSQ機芯。鏤雕工藝一直被公認為一項複雜製表工藝，機芯中的所有零件均由鏤空、打磨修飾和精密裝飾，為機械賦予獨特美感。無論是日期、星期和月份指示還是月相顯示，腕表在2100年3月1日之前均毋須調校。

仙子太陽旁邊起舞 宇宙星球漫遊

除了Breitling以外，Van Cleef & Arpels和H. Moser & Cie.今年也分別贏得兩個獎項。前者以Lady Arpels Soleil Féerique腕表贏得最佳工藝腕表和以Frivole神秘腕表贏得最佳珠寶腕表，其中Soleil Féerique腕表採用41毫米表殼，融合精妙工藝，在表盤上呈現3D場景，一個仙子在太陽旁邊翩翩起舞，在宇宙星球之中漫遊。

H. Moser & Cie.則以Streamliner Flyback Chronograph Automatic贏得最佳計時表，以及跟MB&F合作的Endeavour Cylindrical Tourbillon腕表奪得大無畏精神獎。其中Endeavour Cylindrical Tourbillon腕表以三維立體機芯概念製作，用上藍寶石水晶圓頂表鏡。表盤12時位置是鏤空的60秒飛行陀飛輪，圓柱游絲設計源自18世紀，6時位置則用上來自MB&F的傾斜小時和分鐘表盤，只有佩戴者能判讀時間，增加隱私度。腕表共有5個版本，採用精鋼表殼，搭配電光藍、宇宙綠、勃根地紅、Off-White灰色以及冰河藍5色煙熏表盤。獎項正好表揚兩個單位合作的大無畏精神。

文：張曉冬

編輯：陳淑安

美術：陳瑞麟

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