期間限定 選擇逾50款 清酒牆自助買佳釀

喜歡日本清酒的朋友，不妨來這香港期間限定清酒博物館「大酒場」打卡。其清酒自販機的概念來自新潟的著名景點，JR新潟站內的ぽんしゅ館（Ponshukan），現在不用飛到日本也可在清酒自販機前拍照留念。「大酒場」內的清酒自販機提供超過50款精心挑選的日本清酒，包括鳳凰美田、作、綠川等，以自助形式讓客人慢慢挑選不同款式清酒。自販機上的每款清酒清楚寫了類別、精米步合、米種及酒精度等，可讓客人更加了解每款清酒的資料。每款清酒價格不一，以代幣作單位，每杯23ml。使用程序是首先在現場以手機掃二維碼並即時登記，首次使用及like他們的facebook專頁，可以$100換10個代幣（一次過換$300或以上送額外代幣），購入玻璃分享瓶後揀選自己想試的清酒，掃一掃手機的二維碼扣代幣，然後放分享瓶在酒器下方並按掣斟酒。因應疫情，現時客人只可以玻璃分享瓶購買酒品帶走享用。

限量十四代不定期放閃

清酒自販機最吸引是還有「不定期放閃」的限量十四代清酒可以一試。有清酒「Lafite」之稱的十四代清酒，在日本當地也不容易買到。現場有1.8L大瓶出售，例如十四代本丸本釀造（$3500）及十四代別撰吟釀（$4350）等。如果你不想買一整瓶但又心郁郁想試，就要去自販機看看能否遇見它。逸品館在自販機售賣十四代時，會在facebook發帖分享，大家可留意。十四代小杯的價錢（14代幣一杯，28ml，或間中以優惠價出售）當然比一般清酒貴（平均約2至6代幣），當中可一嘗十四代中取赤磐雄町純米吟釀。價錢雖貴，但可以試到清酒「Lafite」又可以打卡，對未試過十四代清酒的朋友來說，值得一嘗。

記者試了「鳳凰美田」赤判純米大吟釀（4個代幣），香氣四溢，圓潤而帶蜜瓜和香梨香氣，相當優雅。鳳凰美田本是很小規模的清酒酒藏，酒藏藏主是一名女士，在男士主導的清酒界中算是少數。女藏主本身是日本酒釀造的教師，在多個清酒大賽中獲獎無數，屬於日本全國人氣品牌的酒莊之一。另外亦試了「作」槐山一滴水純米大吟釀（4個代幣）。「作」在日文的意思是「創造」，清酒酒藏希望可以創造出令人印象深刻的清酒。這純米大吟釀是在低溫下緩慢發酵釀造而成，具有柔和的水果香氣，帶清幽的梨香，口感幼滑，是高雅的大吟釀作品。

可原瓶購買 葡萄酒都有

如果你試酒後想買一瓶清酒回家品嘗，現場有提供多款清酒原瓶出售。除此之外，現場亦有日本葡萄酒發售，可考慮買瓶送給太掛住日本的朋友。

除了清酒及葡萄酒外，這裏還有很多特色的日本貨，包括以日本秩父蒸餾所威士忌桶熟成過的咖啡豆及GEN玄茶葉套裝。日本秩父蒸餾所是日本威士忌界的大熱之一，亦是威士忌界的感人傳奇故事。秩父蒸餾所的創辦人肥土伊知郎，他的祖父是已經關廠並拆除的羽生蒸餾所Hanyu（1946至2000年）創立人。肥土伊知郎不甘祖業消失，四出找人幫手，結果成功買回400桶未入樽的原酒。肥土伊知郎為了東山再起，將400桶舊酒入瓶，以Ichiro's Malt的品牌在市場出售。最廣為人知的相信是日本羽生蒸餾所撲克系列全套54支，早前在香港Bonhams拍賣會以接近$1200萬港元成交。

特色咖啡豆 威士忌桶熟成

以日本秩父蒸餾所威士忌桶熟成過的咖啡豆，用上巴西Tomio Fukuda Bourbon日曬咖啡豆，放進羽生蒸餾所的美國橡木雪莉桶作3個月熟成，每包賣$250。咖啡豆香氣四溢，帶蜜糖、雲呢拿、榛子及烤烘香等，不覺得有威士忌味道，但帶有些少美國橡木桶的雲呢拿香氣。聖誕將至，可考慮買來送給喜歡威士忌及咖啡的朋友。想多點威士忌香，何不試試自行加點威士忌入咖啡？

GEN玄茶葉套裝是聯乘日本3大名茶之一的埼玉縣狭山茶名門清水園的茶葉，將茶葉放進日本秩父蒸餾所的威士忌酒桶熟成5至15星期。試飲後雖覺得威士忌桶味不算明顯，但玄茶味香濃，可送給喜歡喝茶的朋友作為特別版聖誕禮物，每套賣$698。

清酒放題 12款選擇

如果你喜歡喝日本清酒，坊間也有日本清酒吧或餐廳推出清酒放題。早前試了位於銅鑼灣的日本清酒藏所，其推出的清酒放題，happy hour時段（$368/位）可以在2.5小時內任飲，有12款不同的清酒供選擇，屬自助形式，出去拍卡然後取酒。大部分清酒是餐廳直接從日本入口，所以能夠一試在香港甚少見到的酒藏。想淺嘗還是大口大口喝？任君選擇。

●逸品館

日期：即日至2021年1月10日

時間：上午11:00至晚上10:00

地點：尖沙嘴海運大廈3樓LCX 11號舖

查詢：9856 9806；fb@The Time Sommelier

日本清酒藏所

地點：銅鑼灣百德新街66至72號 Fashion Walk C&D地下

查詢：2382 2988

註：開放時間及酒品供應或因應疫情及政府相關規定更改

◆黃詩詩@詩詩酒樂園

法國香檳榮譽騎士勳章、蘇格蘭認可的威士忌大使專業導師，擁有英國WSET高級品酒師證書（第三級），亦是香港葡萄酒評審協會的專業評判及香港酒業總商會酒類鑑定與認證委員會副主席及酒類評審委員。葡萄酒及烈酒專欄作家及博客，獲國泰航空香港國際美酒品評大賽2019年度傳訊人大獎。sendccwong@gmail.com

文：黃詩詩

編輯：林曉慧

美術：謝偉豪

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