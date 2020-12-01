家庭有教：「慢慢走」代替「不要跑」

當孩子走過那條回家必經的長樓梯時，總是起勁地跑。你喝令他：「不要跑呀！」在他後面跑着、追趕着；

當孩子在吃午飯時，口若懸河說個不停。你抱怨地說：「你吃得那麼慢？連吃飯也不專心！」；

當孩子拿着手機玩了半個小時，你不耐煩地喊話：「不要再打機啦！」然後即時把他的手機收起；

當孩子憤怒地握拳，舉高雙手時，你警告：「你有膽就試下！」

英國學者Simpson 和 Carroll（2018）留意到，一些相對脗合孩子特性的指示，他們比較容易理解和演繹。例如對比起說「孩子不要跑」，說「孩子跑」明顯更有效，因為後者順其天性，孩子不用引發自己的抑制自控能力，沒有額外的認知負擔。

但家長無可能讓孩子無時無刻「率性而行」，如果運用一些「免抑制」的指示，使孩子不用刻意運用到抑制自控能力，而又能夠直接執行的話，他們的表現會否更好，更容易達到家長的要求呢？為此，Simpson、Carroll團隊做了一系列研究。

研究人員首先在孩子面前排列出月亮和太陽的圖案，並以不同的說話方式，要求孩子指出與研究人員不同的圖案。結果顯示，當孩子被要求演繹「當他指太陽，我就指月亮」時，就首先需要引發孩子自身的抑制自控能力（即「引抑制」指示），自己要忍着不去指太陽，形成額外的認知負擔，整體表現明顯弱於把指示簡單演繹為「指另一幅圖」（「免抑制」指示，能直接執行）的孩子。研究人員經進一步地把指示、圖片位置及目標表現改動，結果均一致地發現，接收「免抑制」指示的孩子，整體表現均較佳。

家長如果想孩子更容易做到要求，就當多作出「免抑制」指示，直接指出希望孩子達成的事，盡量避免以「不要做」之類的「引抑制」指示：（見圖表）

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）

林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介﹕香港教育大學兒童與家庭科學中心的專家執筆，參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。www.facebook.com/eduhkccfs

[Happy PaMa 教得樂 第322期]