親子筆陣．同理心學堂：青少年𠝹手 是想引人注意？

有苦說不出 自殘成發泄渠道

曾經有一名中二女學生，自小六從網上認識𠝹手行為後，每遇上不開心的事情，或當受了父母氣，便以𠝹手發泄。久而久之，整條手臂佈滿了一條條大小深淺不一的傷痕。她形容自己𠝹手後恍似得到釋放一樣，讓難堪的心情好過一點。後來了解多了，便知道女學生背後受了不少委屈。她內心渴望得到父母關愛，但因為父母經常吵架，母親會將情緒發泄到她身上，不時冷言冷語，甚至吐出難於入耳的辱罵說話。現實與渴望的落差，令女兒內心極其難受。她需要透過一種即時的方法，紓緩強烈的心痛感覺，𠝹手便成為她最常用的方法，亦成為她處理痛苦情緒的一種習慣。

當然，不排除有青少年有樣學樣。但究其原因，青少年𠝹手是源於經歷傷痛，內心有說不出的痛苦、不忿或委屈。當想不通及沒辦法疏導情緒時，便會選擇自殘，將內在掙扎及痛苦發泄出來，藉身體的痛楚紓緩內心的傷痛或憤怒。

5招幫助自殘青少年

不少人認為青少年𠝹手是為了引人注意，但試問正常會有多少人真的以自殘去引人注意呢？𠝹手是問題的表徵，如果我們多加了解，或許反而看到𠝹手是一個求助的信號。當事人存在很大的無助感，正是因為有說不出的「痛」，𠝹手才成為他們別無選擇的出路。在幫助有自殘行為青少年的時候，有幾點我們可以多加留意：

1. 接觸者會因為青少年𠝹手／自殘，感到心痛、難過、不安，但要保持冷靜，以免反應過大，令他們將想法收藏起來。

2. 人在受傷時，需要的是情感上的關懷，𠝹手青少年亦不例外。在他們脆弱而無助的時候，需要的是聆聽，不要批判或急於給予意見，以關懷及接納的態度，讓他們有足夠的喘息空間，亦能讓你更了解他們為何自殘。

3. 如果自殘行為沒有性命危險，也可給予適當的發泄空間，立時喝止會使他們頓時感到失去自主，或感覺不安而逃避。

4. 嘗試以引導思考的方式，探討及尋找𠝹手以外的情感表達方法，幫助他們建立對未來的盼望，漸漸走出困境。

5. 評估自殘事件的嚴重程度和需要，尋求社工、心理輔導員或其他專業人士協助。

青少年𠝹手的原因各有不同，但背後都藏着一個個傷痛的故事。他們都在等待願意聆聽他們故事的人，讓他們不用在自殘的路上徘徊，你願意冷靜下來，細聽他們的故事嗎？

若是你希望就是次分享題材作進一步了解或尋求協助，歡迎電郵至counselling@ymca.org.hk，本會將派員與你聯絡。

文：符永慧（香港中華基督教青年會註冊社工）

作者簡介﹕香港中華基督教青年會重視個人身心發展，以及健康的親子和家庭關係。青年會致力提倡品德教育、文化承傳、康樂體育等發展，彰顯「非以役人，乃役於人」的服務精神。

[Happy PaMa 教得樂 第322期]