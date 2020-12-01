特教樂與路：走進生命放映機

過往我們所接觸過的觀眾年齡層很廣泛，由中小學生、在職人士到老人院舍的老友記都有。分享的過程中，觀眾們對學生由憐惜到佩服，有些用力點頭，有的感動得雙眼通紅，有的離開時緊握着講者的手，鼓勵一番……這些美麗的畫面，非常難忘。

學生摩菲亞和我搭檔最多，每次跟他分享，就如走進他的生命放映機一樣。

最近，收到中華基督教會大澳小學教師的邀請，希望我能把摩菲亞生前的故事及創作經歷跟學生分享，我一口答應。

坐上晨光第一班車，從青衣直奔大澳，甫下車，就被這所在1963年重建的校舍吸引着，它，明淨又簡樸。

副校長領着我走進禮堂，禮堂的牆上掛着耶穌基督捨身救世人的故事掛畫，看着，想着——生命要活得有意義。

提問和討論 更了解別人想法感受

講座開始了，我先請幾個學生試玩一個遊戲，請他們逐一單手撕開一排巧克力的包裝，成功的話，就送給他們吃。幾個學生都想盡辦法嘗試，但未能成功；最後，我讓他們分工合作，終於成功了。學生們表示，原來只能運用單手工作，實在困難。這時熒光幕上展示了摩菲亞坐在輪椅上的照片，他們好奇地注視着，我介紹這個病症叫肌肉萎縮症，身體會慢慢地退化，最後只剩下些微的活動能力。一張摩菲亞用手指托着頭邊作畫的照片，有學生說：「他用手指托着頭，因脖子累了。」這學生觀察入微，富同理心，懂得從他人的難處着想。

席上有三分之一是南亞裔學生，他們不約而同地告知我學習中文很困難，筆畫多，難寫又難記。我介紹了摩菲亞運用有趣的筆順口訣歌來學寫字詞，學生跟着一邊朗讀、一邊寫，特別熱鬧。當看到摩菲亞書寫得井井有條的手稿，字體端正秀麗，禮堂內讚歎聲四起。有學生留意到摩菲亞所創作的繪本內的文字很特別，喊：「是摩菲亞寫的字！」在場的學生們再拍掌，表示讚賞。

講座完畢，我走進課室跟學生一起閱讀摩菲亞的繪本。一個六年級的巴籍女學生給我看她的中文家課，她說很喜歡中文，寫的字很漂亮，我立刻讚賞她，勉勵她要繼續努力。跟着，學生開始問：「摩菲亞最喜歡畫什麼動物？」、「這頁是蠟筆塗的嗎？」、「他有多少個弟妹？」、「他是怎樣離去的？」、「他離開的時候有多大？」我一一解答。

這是一個認識生命的課堂，學生用最單純、直接的角度去認識摩菲亞的故事，一個跟普通人不一樣的身軀，很難想像他如何生活？什麼驅使他堅持追夢？提問和討論讓學生更了解別人的想法和感受。同樣的處境，但遭遇可以很不一樣，讓學生有更多角度去看人和事。我很欣賞學生們敢於提問、勇於表達，沒有任何避忌。他們看到生命有困難的時候，但有意義的生活讓生命變得精彩燦爛。

一個非裔小男生看着繪本，說：「我也很喜歡畫畫。」我笑了。

文：譚蘊華（特殊教育老師）

作者簡介﹕擔任特殊學校老師逾廿載，現任教於香港紅十字會瑪嘉烈戴麟趾學校，盼藉特教生涯的經歷，宣揚「有教無類」的精神。

[Happy PaMa 教得樂 第322期]