體驗教學：聽故事玩遊戲 鞏固學科基礎 會所式環境 趣味補習

（註︰本版相片受訪者按拍攝需要暫除口罩）

文︰顏燕雯

一踏進橋奧教育（Qurio Education），以為走進了專為小朋友而設的遊戲會所，無論裝潢、課室設計以至每件家具和玩具，都與國際學校相似。校監張曼欣表示，一直希望以國際學校，甚至世界各地最好的教育方式，放進本地課程教學之中，「香港有九成以上學生都是念本地學校，我們會想主力幫助這群孩子應付校內學習，所以課程是依照本地幼稚園和小學課程來設計，滿足他們學業上的需要，更重要的是，我們採用國際化的體驗式教學，大大提升孩子對學習的興趣」。

中英數增值課程 藉動畫肢體助記憶

中心課程專為4至12歲兒童而設，主打中文、英文及數學科增值課程，內容除了緊貼學校教學內容，更包括考試溫習策略，並透過不同的活動鞏固學生的學術基礎。以中文為例，這天K2的小朋友正在學習詞語，導師黎展康便利用動畫故事讓小朋友認識「小狗」、「可愛」、「十分」等詞，最後更會學習簡單的重組句子，只見小朋友十分投入地聽故事，真正是愉快學習。黎展康說，教學團隊會定時開會，按不同年齡的學生來設計教材，強調毋須背誦，如以肢體動作去幫助記憶，同時也重視與家長溝通，了解不同小朋友性格和需要後再調整教學方式。

跨學科興趣體驗 學自律社交解難

除了學術課堂，中心也設有興趣體驗營，當中有多個跨學科興趣體驗活動，包括STEAM、話劇、手工藝術設計活動、外語學習等；也設有功課輔導班，由專業導師為學生作功課輔導、鞏固學校學習等。張曼欣稱，希望學生在這裏除了求知識，同時學到自律、人際關係、好奇心、主動、解難及創意等多方面的能力發展。

■INFO

橋奧教育中心

價錢：中、英或數術科實體課堂$360起/堂

地址：九龍灣常悅道21號Eastmark 6樓全層

網址：qurioed.com/home

[Happy PaMa 教得樂 第322期]