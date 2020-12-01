慢活聖「蛋」派對好梳乎

【明報專訊】想過一個懶洋洋的聖誕節？跟gudetama（梳乎蛋）學習吧！以慢活生活態度見稱的gudetama今個聖誕聯同一眾好友率先闖進置富Malls，大搞gudetama梳乎聖「蛋」派對，包括馬鞍山廣場聖「蛋」派對部屋，+WOO嘉湖聖「蛋」滋味廚房及置富都會懶洋洋聖「蛋」睡房。除了3.5米高的梳乎蛋充氣裝置公仔，場內更放滿不同放大版食物；商場更推出限定版gudetama環保袋連立體造型匙扣及gudetama珪藻土吸水地墊，消費滿指定金額便有機會換領回家，陪你慶祝聖誕！