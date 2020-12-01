家家有禮：白爛貓闖小鎮搞搞震

場內亦設有「LCX ×白爛貓」聖誕期間限定店，共售出多達50多款白爛貓商品，例如派對及減肥活動主題的紙膠帶、看似美味的鯊魚魚公仔、恐龍爛款的自己摺造型便利貼及白爛貓隨身小掛包等，喜愛白爛貓的朋友仔記得別錯過。

◆INFO

LCX × 白爛貓：白爛聖誕玩一鎮

日期︰即日至2021年1月3日

地點︰尖沙嘴海港城海運大廈三階 LCX

時間︰上午10:00至晚上10:00

查詢︰3102 3668

■送「佛系取暖毛氈」及「2021年陪你過日晨月曆」

LCX送出「佛系取暖毛氈」及「2021年陪你過日晨月曆」予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額5個，每人可獲上述禮品各一份。（圖2、圖3）

截止日期：12月8日，送禮詳情見另文。

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第322期]