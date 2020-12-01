反斗樂園與人氣三眼仔打卡

翠絲及三眼仔於空中花園Green@KCC恭迎大家，特大的「巨型三眼仔泡泡趣拍室」可看到超大型、高4.5米的人氣王三眼仔，大家更可走進趣拍室的光影幻彩泡泡世界，置身於多個幻彩氣球的趣拍室內，拍下完美打卡照；至於一眾《沖天救兵》的粉絲則不可錯過life@KCC 4樓花園平台的「沖天樂園」巨型場景，除可與巴斯光年大型figure合照外，白天可欣賞晴空中的氫氣球，於晚上又可欣賞星空下的發光氫氣球屋呢！粉絲只需於推廣期內於場內以電子貨幣消費滿$300，即可參加三眼仔「爆」趣盒工作坊，DIY三眼仔精品；消費滿指定金額更可換領限量版小叉可壓縮口袋杯或可愛小叉摺疊餐盒，與一眾動畫角色共度每一刻！

◆INFO

life@KCC「反斗沖天遊樂園」

日期︰即日至2021年1月3日

時間︰上午10:00至晚上10:00

地點︰葵興life@KCC3樓、4樓花園平台及空中花園Green@KCC

查詢︰2400 8000

■送可愛小叉摺疊餐盒

life@KCC送出可愛小叉摺疊餐盒予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額10個，每人可獲禮品一份。（圖2）

截止日期：12月8日，送禮詳情見另文。

[Happy PaMa 教得樂 第322期]