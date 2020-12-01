家家有禮：獅子王 小飛象 斑比 富貴貓同賀佳節

【明報專訊】聖誕佳節總是令人想投入充滿歡欣的夢幻國度！以四大迪士尼經典童話故事角色為主題的「聖誕冬日童話祭」已在葵芳新都會廣場等候大家，《富貴貓》（The Aristocats）、《獅子王》（Lion King）、《小飛象》（Dumbo） 及《小鹿斑比》（Bambi）首次同場現身，四大迪士尼經典童話故事主角場景，各以標誌性的黛藍、粉紅、澄黃及暖橙色彩打造，晚間更配以漫天炫目燈飾，令日夜有截然不同的氣氛，猶如置身夢幻國度。商場更特設季節主題花海，讓大家可以拍出美麗打卡照。