家家有禮：胡迪鬼馬賀25歲生日

【明報專訊】《反斗奇兵》舉行25周年大派對，胡迪和一眾老友首次伙拍《怪獸公司》主角們，一同化身為東港城嘉年華樂園的佈置，當中包括「7米高超巨型雙層旋轉玩具樂園」和「抱抱巨型毛茸茸勞蘇房」；至於好動的粉絲，則可於2個巨型遊戲區挑戰敏捷身手，包括「三眼仔火箭」造型的巨型夾夾機，以及「翠絲牛仔帽大作戰」，贏取限量主題精品，一擁心愛角色回家。《反斗奇兵》、《怪獸公司》主角們也會搖身一變成為大型鬼馬figure，於場內不同角落現身，與大家慶祝聖誕！