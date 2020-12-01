家家有禮：點心蒸籠聖誕樹 回味昔日情懷

【明報專訊】西多士、乾炒牛河、雲吞麵、河粉等港式美食，大家一定食過，但你又知道它們的術語嗎？今個聖誕，迎海薈、逸峯廣場、翔龍灣廣場及港灣豪庭廣場為大家帶來趣怪得意的「港飲港食過聖誕」。迎海薈變身成為「迎海麵店」，大家可當上煮麵師傅扮煮粉麵，一同暢飲「荷蘭水」，回味昔日港味情懷；翔龍灣廣場化身「翔龍茶居」，設有逾2.5米高、用逾500個點心蒸籠砌成的點心蒸籠聖誕樹；港灣豪庭廣場則有「聖誕港灣冰室」，多個懷舊打卡位如馬賽克花紋牆身及地磚，充滿港式冰室獨有術語的霓虹燈打卡牆，非常「IG-able」！於活動期間，大家只需即日以電子貨幣消費滿$600，即可換領期間限定的「港飲港食．聖誕限定禮品」，將港式茶記經典外賣瓷杯帶回家。