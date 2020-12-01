新派設計：打破刻板 polo恤棒球褸也可做校服

作為過來人，創辦人楊蕊嘉（Patrize）更加感受到家長的無奈，「兒子小時候穿的校服，都是出自老牌校服商，我也做這行，布料一摸上手，便知道是什麼貨色……唉，唯有替兒子在褲內加『裏』，因為布料實在太粗糙，穿得他不舒服」。

用料舒適 不含有害化學物

Uniform Power團隊把10多年來做制服策劃的經驗，投放在校服市場上，強調學校形象、時尚設計和優良品質三大元素。Ada指出，每次動筆設計前，一定先和學校溝通，「看看校方有否特別的意念？喜歡什麼風格？有否偏愛的顏色？這年代的校服，不一定是恤衫，可以是polo恤，校褸也可以是型格又輕身的棒球褸款，有很多可能。當然，我們都重視用料，提供給學校的布料，全部都通過ISO國際品質認證，不含有害化學物質、不易脫色、不起毛粒，也不易變形，而且柔軟舒適」。

提供網購 通訊軟件溝通

銷售和售後服務，亦是Uniform Power想推動市場改革的一環。Patrize笑說︰「某天坐車經過深水埗，看見街上人頭湧湧，大排長龍，起初還以為發生了什麼事。但細看之下，原來有一班家長在排隊買校服。噢！這是什麼年代？還要這樣子買校服？」

Uniform Power去年便跟GRWTH教育綜合平台簽訂合作協議，成為香港首間透過該App可供網購的校服供應商，家長安坐家中落單，校服即可速遞到府上，徹底打破傳統。該公司還開設WhatsApp、WeChat熱線和facebook專頁，方便與家長直接溝通。但「羊毛出在羊身上」嗎？相信這是不少家長都關心的問題。

Ada這樣回答︰「當家長願意花200多元買一件品牌T恤給小朋友的話，那麼我們的校服價錢，其實很合理。如果硬要跟老字號的校服供應商比較，我們的價位排在第二位吧，也不是最貴呢！」

[Happy PaMa 教得樂 第322期]