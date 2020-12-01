應節菜式：瑞典點止肉丸 聖誕「芝」味無窮

思鄉的Per，首先在尖沙嘴星光行開了樓上小店Sverige Shoppen，主打北歐食品雜貨。那裏像是社區小店，顧客主要都是北歐人。但Per希望讓更多香港人了解瑞典美食，於是近月在太子區開設「肉丸先生」。「每個瑞典媽媽都有自己的肉丸食譜」，Per自己也是肉丸高手，而每個瑞典人家裏亦會長備急凍肉丸，方便隨時吃。瑞典肉丸多元化，除了雞肉、豬肉等，近年更有素食版本。急凍肉丸本身已調味，簡單加熱便非常可口，地道瑞典吃法則是加上香滑醬汁，佐以紅紅的lingonberry jam（越橘果醬），提升味道層次。

至於瑞典必備的聖誕菜式，一定非Västerbottensost芝士批莫屬。芝士產自Västerbotten地區，吃起來質感軟綿，卻是硬芝士的一種，在香港大型超市也可以找到。Per說：「未到聖誕節，瑞典人已瘋狂吃Västerbottensost」，芝士批味道濃郁帶咸香，地道吃法是配上橙黃色的cloudberry jam（雲莓果醬），酸甜的果醬味道令人非常開胃。「雲莓又稱為forest gold，因為這種果子要非常用心才能在野外找到，只生長於瑞典北部，每年夏末，經歷瑞典午夜太陽的長日照，吸收飽滿陽光，就是果子熟成的季節。」

瑞典人在聖誕節還會吃saffron bun和pepparkakor（薑餅），以薑、肉桂、丁香調味。與pepparkakor絕配的當然是glögg（瑞典式mulled wine香料酒）。溫暖的甜紅酒加上多種香料，帶來聖誕獨有香氣。Per不說不知，原來瑞典式聖誕紅酒與別不同之處是會加上提子和杏仁，再以有柄小杯奉客，為聖誕帶來溫暖！

■Mr Meatball肉丸先生

地址：太子基隆街105號

網址：mrmeatball.hk