瑞典人fika咖啡時光 給香港寫「情書」

移居香港十多年的瑞典人Alexis，在小店裏融入他對香港的愛，把設計、零售與咖啡店業務共冶一爐。隨着咖啡機傳來的瑞典咖啡味，他說起由瑞典到香港的故事。雖然離開了出生地，往事卻並不如煙。

瑞典的fika咖啡文化，絕非coffee break那麼簡單。老一輩瑞典人為了fika，會準備7款曲奇餅，放在多層架子上，配以黑咖啡奉客；現代人未必如此多準備，但瑞典糕點還是不可或缺。以為fika類似香港人的「3點3下午茶」習慣？錯了，fika不可能只得匆匆十幾分鐘。Alexis說：「Fika不單是喝杯咖啡吃個肉桂包，更準確來說，fika是一個社交場合。一班人聚在一起，吃瑞典糕點，喝咖啡聊天，那才是fika；如果你只是獨個兒坐在一邊喝咖啡，那不是fika，極其量只是coffee break。」在瑞典的辦公室也有fika pause，老闆不會認為員工在偷懶，因為fika是瑞典文化，背後的重點在於人與人的溝通與交流。

fika不同coffee break

香港近年興喝咖啡，但想歎杯瑞典咖啡卻難有門路。「瑞典人可說是純粹主義者，瑞典咖啡只採用中度烘焙的咖啡豆，因為它最能帶出咖啡豆的本來風味。」Alexis在香港找不到合心意的瑞典咖啡，於是從故鄉找來咖啡豆烘焙工房，將中度烘焙咖啡豆直送香港。他又從大埔找來居港瑞典麵包師，特製cinnamon bun（肉桂包）和cardamom bun（小豆蔻包）。肉桂香味直接而霸道，小豆蔻香氣則低調而特別，兩種成分細緻研磨後，毫不吝嗇地塗抹於麵包內，營造出滿口瑞典滋味，成為鎮店之寶。店內還供應瑞典特色「朱古力波」甜點，傳統瑞典糕點偏甜，配上一杯中度烘焙黑咖啡，正是最佳配搭。至於不喜歡黑咖啡的顧客，Alexis推介店內的espressoda，就是espresso加上tonic water，迎合不同顧客需求。

大概所有離鄉的人都特別懷念家鄉美食，瑞典人在聖誕會吃saffron bun與薑餅，「香港的薑餅總是薑味太濃，傳統的瑞典薑餅除了薑味，應該還帶有肉桂等香料的氣味」。Alexis說的其實不止是吃，也是家鄉飲食文化。昔日瑞典的農業並不發達，對吃沒有講究的心思，飽肚就好；不過隨着發展，開始吸收歐洲飲食文化，把別國菜式融入日常，例如把材料滿滿置於三文治上的open sandwich，就是飽肚又別具特色的瑞典美食。

以香港地圖設計產品

本身是設計師的Alexis，在2006年因工作關係第一次來香港，自此穿梭兩地，3年後正式移居香港，與拍檔在上環租辦公室設計腕表。小店最初主要賣腕表，後來陸續推出手作皮革產品，Alexis常游走深水埗及上環一帶尋找合適材料；年半前再變身成為咖啡店squarestreet KAFFE，也售賣Alexis的設計，例如現正陳列的最新力作Tiny Island系列。

Tiny Island系列是Alexis給香港的情書，因為他堅持盡量選用香港的材料或傳統方式製作。產品以香港地圖為設計主軸，細緻如實標畫每條街道與街名。明信片採用本地傳統絲印技術，印於優質紙張上，製作成本雖略高，卻得到細緻的印刷質素。Alexis又找來附近地攤伯伯寫書法，加上自己設計的地圖，以雙面織製而非印刷方法製成多用途布幅，圖案保存更佳，可見他對設計的執著。

「不多不少剛剛好」的文化

瑞典設計以簡約風聞名，他覺得背後的精髓是什麼？「重點是專注，專注於實用度，專注於選料。追求色彩玩味的人會喜歡西班牙的設計，而瑞典設計卻不會以好玩為重點，純粹而恰到好處，卻不會太沉悶，可以歷久不衰。」但全球化下追求速食文化，瑞典家具名牌打入全球市場，可與瑞典式實用與耐用背道而馳？Alexis認為，儘管這些品牌沒有採用最耐久的物料，但把優良設計普及化，讓人人得以用划算的價錢，得到優美設計又實用的產品，也體現到瑞典精神。

近年大家追求lagom的生活方式，lagom是瑞典人的生活哲學，意思是「不多不少剛剛好」。眼前這個瑞典人卻認為lagom有好亦有不好之處。因為一切關乎moderate，不管是金錢或其他，瑞典人都只追求適量，喜歡工整一致，穿差不多的衣服，想法一致，可說是個homogeneous society。Alexis就笑說，以他受訪當天的一身打扮，胸前那條綠色的吊帶，在瑞典就已經算是太突出了。「Lagom就好像不鼓勵人要與眾不同，瑞典人甚至不會推銷自己的設計，而是要奉行低調作風。」他認為瑞典是個「非常傳統的國家」，熱中於保留傳統，一個城市10年前後不會有多大改變，跟香港的變化多端大不同。

■squarestreet KAFFE咖啡及設計品專門店

地址：上環四方街15號地舖

網址：www.15squarestreet.com

文：Selene Luk

編輯：梁小玲

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