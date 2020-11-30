骨骼「偵」奇：瓊斯骨折誤當拗柴 疼痛手尾長

第五蹠骨骨折 球星噩夢

瓊斯骨折（Jones fracture）發生在第五蹠骨（5th Metatarsal）底部，是足部常見骨折之一。1902年Robert Jones發表了一系列因跳舞而引致的創傷，傷者包括他自己，這類型第五蹠骨骨折最後用他名字命名。當然，瓊斯骨折不止發生在舞者身上，足球明星阿歷斯山齊士、籃球明星杜蘭特，也曾因瓊斯骨折而缺席賽季，甚至要接受手術治療。

第五蹠骨位於前足外側（圖1），大部分急性骨折並非是直接撞擊引致，而是因足部內翻，身體重量外移引起蹠骨過分受力所致。由於第五蹠骨底部和腓骨短肌（peroneus brevis）、足底筋膜（plantar fascia）相連，過度拉扯可以引致骨折甚至移位；加上第五蹠骨血液供應較少，因此癒合恢復上比較困難。除了急性骨折外，第五蹠骨也可能出現疲勞性骨折（stress fracture），這和骨骼過度勞損有關，多發生在運動員身上。

血液供應少 癒合不易

第五蹠骨骨折可以根據位置分為3個區域（圖2）：

‧Zone 1：位於第五蹠骨近端（proximal tubercle），屬於拉扯性骨折（avulsion fracture），第五蹠骨受到腓骨短肌的過分拉扯而骨折

‧Zone 2：位於第五蹠骨近端骨骺和骨幹之間（metaphyseal-diaphyseal junction），瓊斯骨折正是屬於這類型。瓊斯骨折會延伸到第四、五蹠骨關節面，加上緊張的血液供應，令骨折不易癒合

‧Zone 3：位於第五蹠骨的骨幹（diaphysis），主要見於運動員的疲勞性骨折，由於反覆受力致使骨骼發生微骨折，較難癒合

急性瓊斯骨折會有紅腫熱痛的急性發炎病徵，除了足部外側第五蹠骨位置受傷外，部分病人同時有踝關節扭傷，例如前距腓韌帶（ATFL）撕裂等。臨牀檢查在骨折位置會有明顯觸痛，配合X光檢查已經可以確診；磁力共振則可以檢查部分在X光下不明顯的疲勞性骨折。

手術螺絲固定 提高癒合率

第五蹠骨骨折病人，大多可以接受非手術治療，包括使用矯具和石膏固定骨折位置，一般在8至12周後便會痊癒。但對於zone 2和zone 3的骨折，由於癒合較困難，部分對雙足有較高功能需求的病人（例如職業運動員）會選擇做手術，提高骨折癒合率和加快重返賽場的時間。手術是於第五蹠骨骨折處，在X光導航下利用螺絲作內固定（圖3），藉此令骨折兩端間隙壓縮，從而增加癒合機會。患者在手術後需要使用矯具固定保護，再配合物理治療、復康運動等，大部分人也可再重回賽場。

文：楊旭楠（骨科專科醫生）