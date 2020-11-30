治療貼士：「燈火灸」燒惡蛇 散寒行氣

針灸治療蛇串瘡，古籍記載有種特色療法，稱為「燈火灸」，用穴包括內關、委中、列缺、合谷、陽陵泉、足三里、環跳等。燈火灸具體做法可參考明代李時珍的著作《本草綱目》，大概做法是把點燃的油浸燈芯草迅速接觸穴位的皮膚，一點即起（會發出「啪」的爆響聲），施灸處會因灼熱刺激而形成水疱，但只要注意傷口衛生，待水疱自行消退便可。中醫認為這樣做有溫經散寒、行氣通絡的作用，有助促進蛇串瘡康復及改善後遺症。有需要患者應到中醫診所接受正式診治。

戒牛羊鴨鵝、肥甘辛辣

蛇串瘡由病發至皮損癒合，大概需時1、2周至1個月不等。發病期間，患者需戒食牛、羊、鵝、鴨；同時避免辛辣、煎炸、炒爆及肥膩油多的食物，以防身體積聚濕熱。患者需要保持充足睡眠休息，多喝水，多吃蔬果，以改善濕熱體質促進康復。蛇串瘡雖然不會傳染，但由於患者的紅疹滲出液含有帶狀疱疹病毒，可令免疫力低下者感染水痘，所以建議患者必須注意衛生，做好傷口護理。妥善傷口護理也可減低受到感染而出現併發炎症的風險。

由於蛇串瘡的中醫病機有「本虛標實」特性，要預防，建議應避免過度操勞，避免長時間缺乏睡眠休息和長期受負面情緒困擾，以免使正氣耗損，令病邪有機可乘。

對於不幸患上蛇串瘡而後遺神經痛反覆不癒者，在養生調攝方面，要少食辛溫燥熱食物，盡量保持足夠休息及調暢情志，如有需要可配合使用藥物改善睡眠質素及減輕痛楚。食療方面可飲用「玫瑰三花茶」，有行氣、活血、止痛的功效。

■玫瑰三花茶

材料：玫瑰花10克、茉莉花10克、紅花5克

製法：沸水冲泡10至15分鐘，溫服，每日1次

功效：行氣活血止痛

備註：紅花性寒涼，而且有活血化瘀功效；孕婦、行經期間婦女，以及患有凝血障礙或服用薄血丸的長者必須慎用，建議在服用前先徵詢中醫意見