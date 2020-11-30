行氣活血 趕走「生蛇」神經痛

中醫治「蛇」，發作期宜清肝祛濕，康復期重視養陰補血扶正，在後遺症期強調行氣活血。

免疫力降 病毒伺機「發神經」

帶狀疱疹，中醫稱為「蛇串瘡」，是一種在皮膚上出現成簇水疱，伴隨燒灼疼痛的急性疱疹性皮膚病。西醫認為，帶狀疱疹元兇是潛伏在神經根內的帶狀疱疹病毒。曾經患過水痘的人，即使已經痊癒，引致水痘的帶狀疱疹病毒仍然會潛伏在神經根內。如果當事人免疫力下降，病毒便伺機再次激活引致感染，表現為受影響的神經皮節出現帶狀疱疹，伴隨神經的損傷破壞。

傳統中醫沒有病毒的概念，而按古時的生活條件，相信大多數人在小時候都出過水痘。雖然當時知識水平未必意識到年幼時出水痘與成年後「生蛇」有關，但知道如果操勞過度、休息不足或情志不舒，便有可能誘發「生蛇」，提示其虛損之本質。從蛇串瘡的臨牀表現及病程發展分析，中醫認為這是個「本虛標實」的疾病，各個發病階段的辨證和治療方法也有不同。

發作期清肝祛濕 康復期補虛

臨牀上對於蛇串瘡發病時的辨證論治，主要是根據患者當時表現的體徵和徵狀。由於蛇串瘡在發作時，患者皮膚會出現帶狀紅疹及有灼熱、疼痛感覺，兼且可見成簇的水疱，多伴隨身熱、煩躁、口乾、喉嚨痛、尿黃、舌苔厚膩等反應，辨證多屬肝經濕熱。為減輕不適，以及防止皮膚出紅疹、水疱惡化，治療要及時清瀉肝火和清熱祛濕，常用藥物如龍膽瀉肝湯、小柴胡湯等。

當蛇串瘡患者皮膚上的疱疹開始潰破，意味病程進入康復階段，疱疹將會逐漸癒合，紅疹會陸續消退。此時中醫治療策略會以扶正補虛為主，一方面促進皮膚修復，另一方面是調整體質，為身體機能復元製造有利條件，減低日後出現後遺症的機率。在蛇串瘡康復期常用中藥，包括有補血功效的四物湯，以及有滋補肝腎、養陰填精作用的六味地黃丸。

患處如針拮觸電 可苦纏多年

即使疱疹已經癒合，皮膚表面的外觀恢復如常，部分患者仍會殘留患處灼熱、麻木、針刺痛、觸電等異常不適感覺，難以消退。此為蛇串瘡後遺症，多見於年長者及女性。因帶狀疱疹而引致的後遺神經痛可困擾患者數月甚至多年之久，疼痛嚴重時可令患者寢食難安甚至出現抑鬱。纏綿難癒的蛇串瘡後遺症，在中醫的理解證屬虛實夾雜，既有精血不足的因素，同時也有氣滯血瘀的因素，以致「不通則痛」。此時治療宜攻補兼施，行氣活血與補益精血並重，既要減少不適徵狀如疼痛、失眠、抑鬱等，同時要促進身體修復。常用中藥包括逍遙散、柴胡疏肝散、桃紅四物湯、血府逐瘀湯；有需要時還可配伍有重鎮安神、止痛作用的中藥，如龍骨、牡蠣、珍珠母、磁石等。

文：邱宇鋒（註冊中醫）

編輯：林曉慧

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