兒言自得：源頭不明的背後

不敢說，不願說，不能說

嬰兒因為新生兒黃疸要照燈，繼續在病房留醫。到了第3天，護士發覺他雙眼發炎，並且有膿狀分泌物。駐院醫生小李把分泌樣本送到化驗室作細菌培養，處方了抗生素眼膏，跟着向我報告病情，指出多種細菌感染都可導致眼結膜炎，最嚴重是淋病菌；由於淋病屬性病，經性接觸傳染，所以他特別向嬰兒父母查詢有沒有性病前科，有否婚外性行為或召妓等高危活動，他們全都否認，所以小李認為嬰兒患淋病結膜炎的機率很低。

小李的課本知識不錯，但行醫時日尚短，人生經歷和處理新生兒結膜炎的經驗不足。我告訴他，淋病結膜炎可以致盲，淋病菌同時可能進入血液，感染其他器官，治療刻不容緩；加上一般的抗生素眼藥膏都不管用，須靜脈注射特效抗生素，因此亟需快速斷症。細菌培養需時3天，緩不濟急，正確做法是把分泌樣本在玻璃抹片上作革蘭氏染色（Gram stain），再在顯微鏡下檢視便可辨認細菌的身分，不出半小時便有結果。此外，向夫妻兩人同時詢問他們曾否有性病前科或婚外性接觸等敏感問題，差不多肯定不得要領，要知道在配偶面前，有些事情是不敢說，不願說，或不能說的。

為了向小李示範，我着他陪同我再次和嬰兒父親單獨面談。我首先曉以大義，讓他明白坦白招供對他孩子能否治癒有多重要，然後向他保證會絕對尊重私隱，不會把我們的對話外泄。他猶豫了一會便和盤托出自己的風流史，原來他經常北上出差，在內地不時逢場作戲，與客戶一起尋花問柳，曾因小便刺痛尿液渾濁在內地看醫生，證實患了淋病。醫生給他注射抗生素後「復元」，自以為神不知鬼不覺，哪知竟然把病菌傳了給太太，再轉而感染了他們的頭胎孩子，真是禍及妻孥。

剛聽完了嬰兒爸爸的自白，便接到化驗室電話的口頭報告：革蘭氏染色抹片顯示細胞內革蘭氏陰性雙球菌，極可能為淋病雙球菌。嬰兒及時得到適當治療，迅速康復。小李上了重要的一課，時光荏苒，他現在已是獨當一面的顧問醫生。

引導「坦白從寬」 減「源頭不明」

令我回想這舊事的，是最近新冠瘟疫有重熾之勢，當局說已進入第四波，而且新症裏有不少「源頭不明」確診者，社區裏可能潛藏了不少隱形病人云云。仔細想想，那些源頭不明病人中，可能有部分不是真的源頭「不明」，而是「不方便說」。新冠肺炎不是性病，可是要「源頭保密」的原因很多，例如不想連累相熟的人被檢疫隔離，或根本不想人知道他去過某些地方、接觸過某些人等。前陣子有貴州「外勞」來港從事風月工作，據報恩客超過百人，奇怪的是至今尚未有確診人士表示曾接觸過這名「外勞」。看來當局要想想方法，引導「不敢說，不願說，不能說」的人士「坦白從寬」，減少「源頭不明」的個案。

文：霍泰輝（兒科專科醫生）