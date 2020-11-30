知多啲：鴨血打邊爐 盡吸鈉質易爆表

不過食鴨血總離不開火鍋、麻辣湯底這些「重口味」的烹調方法。陳敏提醒，烹調鴨血時常用薑、蒜去腥，這些性味辛溫食材，會令整個食物配搭變得相對燥熱。而最常見麻辣湯底配鴨血，陳敏認為可免則免，「香港是潮濕地方，濕熱人士再食四川、北方的辣椒不太合適」，食太多麻辣食物容易有「下焦濕熱」及「濕熱蘊膚」，引致尿道炎、濕疹等。她強調，麻辣鴨血不宜過密，應「一餐起兩餐止」。

宜清炒 或配蔬菜湯底

除鴨血配麻辣外，豬紅也常與韭菜為伍，對於失眠、常捱夜，或較「熱氣」的人，韭菜豬紅同吃可能因太燥熱而有喉嚨痛、口乾，甚至暗瘡等問題。

中大營養研究中心註冊營養師施穎軒指，鴨血有九成是水分，「擺入湯嘅時候會將味道吸晒入去」。一般包含湯料的鴨血冬粉有約2000毫克鈉，即使不飲湯，保守估計也會攝取到三至五成鈉質，食一份已接近成人每天建議鈉攝取量的一半；若再配合打邊爐，「正常都會爆」。他建議，若想吃得健康，可以用清炒、清湯煮來烹調鴨血；打邊爐時可自製蔬菜或番茄湯底，亦可先食鴨血，再食其他肉類，避免肉類脂肪隨湯底吸進鴨血。他表示每周吃一次鴨血可以接受，吃火鍋前亦可多吃高鉀質食物「打底」，如水果、蔬菜等，藉此排出體內多餘鈉質，改善身體水分平衡，避免水腫。