富含鐵質 養顏面紅潤 醒腦鴨血 遇麻辣變邪惡

中醫常道「以形補形」，是否意味吃鴨血可以補血，改善手腳冰冷？女士經期吃鴨血會否令流量增多？血製品與內臟營養成分相似，鴨血會否導致膽固醇超標？

在中國飲食文化中，不時看到以血入饌，如鴨血、豬紅、雞紅等烹調的菜式。以血入饌可否補血？女士吃血製品又會否令月經爆量？註冊中醫陳敏指，鴨血、豬血、雞血皆屬「血豆腐」，縱使不會入藥，亦有其營養價值；相較同樣有補血功效的豬肝，豬血、鴨血等的膽固醇含量較低，同有「以血補血」之效。鴨血含豐富鐵質，有補血、醒腦提神的效果，亦可養顏，令人面色紅潤。女士來經後可食鴨血補充鐵質。

不會增經血量 補鐵製造血紅素

香港中文大學營養研究中心註冊營養師施穎軒解釋，鐵質是製造血紅素的主要元素，食鴨血正可補充鐵質，令血液中血紅素增加，讓身體有材料製造新鮮紅血球，填補月經時流失的紅血球和鐵質；至於月經流量則取決子宮收縮的力度，與肌肉的收縮、放鬆有關，毋須擔心食鴨血會增加經血量。女性來一次月經會流失約100至200毫克鐵質，故在更年期前女士每天平均攝取鐵含量，應較一般人多2至3毫克。

攝鐵過量 可致便秘屙嘔

然而，過量攝取鐵質亦有問題。施穎軒指，成年人每日需要攝取10至20毫克鐵質；鴨血含豐富鐵質，吃2至3件共60至100克台灣鴨血，或2至3塊約8安士牛扒，已可滿足一天的鐵質攝取。若每日攝取超過45毫克鐵質，便踏入危險區域；攝取太多鐵質會擾亂腸道細菌排序，或導致腸道徵狀，如便秘、屙嘔等，長期攝取過量鐵質更有可能出現鐵中毒。

同吃維C蔬果 促進鐵吸收

他補充，鐵質可分為動物性及植物性兩種，常見有動物性鐵質的食物為紅肉、食用動物血；而黑豆、菠菜則含植物性鐵質。人體吸收鐵質速度較差，動物性鐵質吸收率只有約20%；植物性鐵質更差，要吃約半斤菠菜方才滿足一天的鐵質攝取。他提醒，雖然鴨血是補充鐵質的來源之一，亦不建議只吃鴨血補鐵。若素食者想有較好鐵質吸收，可同時食含豐富維他命C的蔬果，促進植物性鐵質吸收。

加鹽凝固較高鈉 高血壓勿多吃

鴨血含豐富鐵質及小量蛋白質，但由於算是內臟，亦含膽固醇。施穎軒指，坊間食用鴨血一般是固體，製作過程中會加入水及鹽幫助凝固，令其鈉含量較高；檢視產品包裝的營養標籤，每100克鴨血有約200至300毫克鈉，按香港食物安全中心建議，每天攝取的鈉含量不應超過2000毫克；若攝取太多鈉，會導致水腫，故高血壓者不宜多吃。至於其他血製品如豬血、雞血，整體營養成分與鴨血相似；要特別留意雞血的膽固醇較高，是鴨血的2至3倍。

根據香港食物安全中心及台灣食品營養成分資料庫資料，內地製鴨血所含的蛋白質和膽固醇，均較台灣製鴨血高，是否鴨品種不同導致營養有別？施穎軒指，台灣製鴨血質地比內地製的軟滑，估計是台灣製鴨血製作時加入較多水分，變相稀釋了營養；即使是不同品種的鴨，鴨血營養成分也相若。

他續指，100克鴨血有約50至100毫克膽固醇，視乎產地及製作方法而定，膽固醇含量不算太高，「（鴨血）與紅肉差不多」。惟時下流行以麻辣湯搭配鴨血，麻辣湯底含較高脂肪，有可能影響膽固醇水平。他舉例指，某品牌鴨血冬粉一份有約10.7克脂肪，即約2、3茶匙油，當中飽和脂肪佔近四、五成，「有一半都是對身體不好的脂肪」；若本身膽固醇偏高，要留意這類鴨血冬粉的脂肪量。

文：姚穎彤

編輯：梁小玲

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