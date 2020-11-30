醫賢心事：易焦慮多挑剔 一定是情緒病？

自我要求高可致焦慮自卑

有些人從小家庭管教嚴格，處事小心謹慎。久而久之，這些價值觀會「內化」，意思就是，長大後即使沒有人在規管他，他都會循規蹈矩，對自己有一定的要求。但這些價值觀亦容易產生「我做得唔夠好」、「別人做得好過我」的想法，容易引致焦慮、自卑等。

這些價值觀是我們性格的一部分，一般是比較穩固、不容易改變。這些價值觀會跟外間的環境互動，例如，在一個很忙碌的工作環境裏，對自己有要求的人可能會犧牲自己時間來加班完成工作。反之，其他比較放鬆的人可能「做得幾多得幾多」，又或者犧牲工作質素而草草完成。性格無分好壞，就像這個例子，對老闆來說，有一個有責任的員工當然是好事，但對該員工來說，如果持續地在這樣的工作環境受壓，便容易出現情緒問題。如果這名員工有一天變成高層，他對別人的要求也高，因此可能給予別人挑剔、「離地」的感覺。但這些全部都不是情緒病，而是他的性格和價值觀。

情緒困擾要留神

就以上這個例子，如果壓力持續，而使情緒、身體、動力等出現變化，便要留意是否情緒病。情緒若出現低落、焦慮、暴躁，或者不能開心起來，身體出現疲倦、失眠、睡眠中斷、早醒、腸胃不適、沒精打采、負面思想不能停下來等，便要留意。如果這些情况持續，對自己造成困擾，影響生活，例如影響工作效率或人際關係等，便可能是情緒病。如果之前的性格特質變得更嚴重，例如本身脾氣暴躁的人，現在變得更火爆，亦值得找醫生看看，因為這亦可能是情緒病的情况。

總結來說，一般如果情緒對自己或他人造成困擾，跟之前有變化，身體出現不適，或是影響生活、工作，便值得跟醫生談談呢！

文：何浩賢（精神科專科醫生）