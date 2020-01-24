吾生有杏：院長醫生周記（126）：近在「痔」尺

「近半年我感到疲倦乏力，家庭醫生發現我血色素偏低，整份化驗報告還有很多『星星』（即不正常數字），建議我找個血液專家求診。」於是我叫他把報告WhatsApp給我。

一看之後，發覺他的血紅素（hemoglobin）、紅細胞平均容量（MCV）及紅細胞平均紅蛋白量（MCH）都很低，而血小板（platelet count）、白血球總數及分類計數（WCC & differential count）卻正常。於是我追問：「你可有以往的驗血報告嗎？」他忽然記得約一年半前因申請保險而驗血，花了半天才找到舊報告，比較兩份報告，原來他的血紅素下降了一半！只是他想不起有這份舊報告，沒有交給家庭醫生。

「你不是有什麼血液病，其實你患上貧血，很可能是缺乏鐵質所引致（iron deficiency anemia）。常見原因包括營養不良、切除胃部後的吸收毛病及腸胃出血。」我想了一想，說：「你自小已是一個肥仔，不可能營養不良；既然沒有做過割胃手術，吸收鐵質應該沒有問題。你的大便正常嗎？」

多問症多翻紀錄 解決「奇難雜症」

我的老友回答道：「近年來我大便後清潔經常發現有鮮血，3個月前我已經做了胃鏡及大腸鏡檢查，但醫生告訴我沒有什麼問題。」我感到很驚奇，問：「大便經常有鮮血但檢查正常？不大可能吧！」再三追問，我老友才說：「好像是有些痔瘡，但那個醫生沒有詳細交代，只是說他的工作是內窺鏡檢查，處理痔瘡不是他的範圍。」

我覺得這個老友的問題應該是痔瘡出血，上星期我為他再次檢查肛門，並確認他有明顯的痔瘡出血。於是我利用了簡單的工具結紮了他的痔瘡，之後大便似乎再沒有出血了。為了安全，我要求他一個月後重驗血紅素。

面對「奇難雜症」，有時解決問題的關鍵未必在於頂尖科技或世界級專家。多觀察、多問症、多翻紀錄，答案往往就在咫尺。

作者簡介：教學生、醫病人、做研究，中文大學醫學院院長陳家亮親筆分享杏林大小事

文：陳家亮

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