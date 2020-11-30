中藥調理：百合固金湯滋養肺腎

【明報專訊】除了和醫管局合作，香港浸會大學亦推出「香港新冠復康行動」，研究中藥療程和運動訓練對新冠康復者的作用。團隊成員之一香港浸會大學中醫藥學院教學科研部助理教授鍾麗丹表示，是次用「百合固金湯」，配方根據證型差異改良，適合氣陰兩虛的肺功能受損患者，「以往研究表明，中藥可以調節腸道菌群的失衡，促進免疫系統環境的穩定，幫助新冠患者康復」。
百合固金湯內有生地黃、熟地黃、麥冬、百合、炒白芍、當歸、貝母、生甘草、桔梗、玄參。鍾麗丹指出，百合固金湯是中醫古方，具滋養肺腎、止咳化痰功效；現代常用於肺結核、慢性支氣管炎、慢性咽喉炎等屬肺腎陰虛，虛火上炎患者。2020年《醫療裝備》期刊研究發現，百合固金湯有助治療慢性阻塞性肺疾病，可以提高穩定期患者的心肺功能及臨牀療效。不過，市民切勿自行配製藥方，應先諮詢註冊中醫。
度身設計運動助康復
除中藥外，康復者亦需要適量運動幫助身體恢復。浸大體育、運動及健康學系系主任及教授Julien Baker表示，按康復者個別身體狀况，設計不同程度的運動訓練，包括阻力訓練、呼吸肌肉訓練和帶氧運動，計劃會先為參加者評估體能，例如肺活量、步行測試、椅子坐站測試等。浸大體育、運動及健康學系副教授高楊補充，評估後由教練親身指導訓練動作，確保參加者在家中都做得到，然後遙距運動訓練。
■招募康復者 參與訓練及／或中藥調理
「香港新冠復康行動」招募172名新冠康復者，接受為期12周訓練及／或中藥調理，費用全免，所得資料將用作研究。詳情可致電3411 2019或電郵covidreh@hkbu.edu.hk查詢，或到「香港新冠復康計劃登記表格」網址登記：bit.ly/3q4lj4C