中藥調理：百合固金湯滋養肺腎

百合固金湯內有生地黃、熟地黃、麥冬、百合、炒白芍、當歸、貝母、生甘草、桔梗、玄參。鍾麗丹指出，百合固金湯是中醫古方，具滋養肺腎、止咳化痰功效；現代常用於肺結核、慢性支氣管炎、慢性咽喉炎等屬肺腎陰虛，虛火上炎患者。2020年《醫療裝備》期刊研究發現，百合固金湯有助治療慢性阻塞性肺疾病，可以提高穩定期患者的心肺功能及臨牀療效。不過，市民切勿自行配製藥方，應先諮詢註冊中醫。

度身設計運動助康復

除中藥外，康復者亦需要適量運動幫助身體恢復。浸大體育、運動及健康學系系主任及教授Julien Baker表示，按康復者個別身體狀况，設計不同程度的運動訓練，包括阻力訓練、呼吸肌肉訓練和帶氧運動，計劃會先為參加者評估體能，例如肺活量、步行測試、椅子坐站測試等。浸大體育、運動及健康學系副教授高楊補充，評估後由教練親身指導訓練動作，確保參加者在家中都做得到，然後遙距運動訓練。

■招募康復者 參與訓練及／或中藥調理

「香港新冠復康行動」招募172名新冠康復者，接受為期12周訓練及／或中藥調理，費用全免，所得資料將用作研究。詳情可致電3411 2019或電郵covidreh@hkbu.edu.hk查詢，或到「香港新冠復康計劃登記表格」網址登記：bit.ly/3q4lj4C

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