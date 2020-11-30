中藥+針灸+運動 擊退新冠後遺

醫管局與多間中醫診所合作，為康復者提供中藥、針炙和食療；而浸大則用古方「 百合固金湯」配合運動，助康復者擊退後遺症。

（註︰本版相片受訪者按拍攝需要暫除口罩）

氣虛痰濕 依「三因制宜」調整藥方

新冠病毒康復者（下稱康復者）出院後會面對不同後遺症。基督教聯合那打素社康服務——香港中文大學中醫診所暨教研中心註冊中醫翁霆耀指，康復者最常見的體質為氣虛及痰濕。氣虛的人容易氣喘、出汗較多、乏力，而痰濕的人則有痰、舌苔厚偏白、體型偏浮腫。在他接觸到的康復者中，後遺徵狀以乏力最常見，多數人經過「補氣祛濕」後，情况有明顯改善；另外，臨牀觀察顯示，有康復者味覺或嗅覺減退、氣喘、睡眠質素差，對中藥治療反應較好。中醫根據「三因制宜」方法，即因人、因時、因地，按康復者體質、時節、地域調整藥方，改善康復者體質。

年紀大正氣不足 康復時間較長

自4月起，醫院管理局與浸大、中大及港大中醫藥學院合作，推出「中醫門診特別診療服務」，為康復者提供中醫調理服務。翁霆耀指，其中一名康復者是年約50歲女士，因味覺過敏，對甜味特別敏感，加上容易疲倦而求診；另一名70多歲男士，染病時曾入深切治療部，因乏力、氣喘求診。兩名康復者經過6至8次中藥治療，後遺徵狀有明顯改善。縱目前未有足夠數據，指出哪類人康復得較快，翁霆耀估計體質、年齡及病情也對康復進度有影響，「年紀大正氣不足，康復時間或者要長一點」。

乏力氣喘 宜耍太極八段錦

新冠病毒與上呼吸道感染徵狀相似，翁霆耀指，部分肺炎康復者會有「肺脾兩虛」或「氣陰兩虛」，出現氣喘，後遺症與新冠康復者相似；故治療時會用相同藥方，再考慮個人體質調節處方。他舉例，一名嗅覺減退的19歲康復者，配合中藥及針刺治療後，現時每日有數小時可恢復嗅覺。由於失去嗅覺屬鼻腔病症相關，針刺治療所用的穴位，如迎香穴、足三里穴等，與治療鼻敏感穴位相同，可達「異病同治」的效果。

除了中藥調理，醫師亦為康復者提供運動及飲食建議，強調「防、治結合」。以運動為例，不少康復者有乏力、氣喘，適合做不太劇烈的中式運動，如八段錦、太極拳等，以免因劇烈運動耗氣，損害氣虛體質。另外，亦按康復者體質建議食療，氣陰兩虛者可飲用「五花百門茶」、肺脾兩虛則可飲用「玉屏扶正湯」。

■康復食療

◆五花百門茶（氣陰兩虛）

材料：

五味子

百合

無花果

麥門冬

◆玉屏扶正湯 （肺脾兩虛）

材料：

黃芪

防風

白朮

蓮子

淮山

做法：

1. 所有材料洗淨後浸泡20至30分鐘

2. 加500毫升清水，用慢火煎煮1小時，隔渣飲用

註：各人體質不同，飲用前應先諮詢中醫意見

■招募康復者 參與中藥防治研究

醫管局現正與浸大、中大及港大合作，研究體質與感染新冠病毒關係，以及中藥對預防新冠病毒及康復治療的成效。目標招募150名康復者，提供最少6個月免費中醫跟進治療。詳情可致電2794 3068查詢。

文：姚穎彤、李祖怡

統籌：鄭寶華

編輯：梁小玲

facebook @明報副刊

明報健康網：health.mingpao.com

電郵：feature@mingpao.com

[健康]