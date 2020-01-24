綠色生活：舊BRA有出路 回收再造

新淨的可以點？

1. 重用 轉贈有需要的人？

在香港，不是太多人願意穿戴二手內衣，香港紡織及成衣研發中心總監（項目發展）姚磊認為，這與亞洲社會不喜歡使用二手物品的文化背景有關，相反很多歐洲女性都接受穿戴二手內衣。她分享自己在新西蘭做研究時，大學教授都會穿戴二手胸圍，因此穿二手衣物從來都是一種選擇，與收入高低無關。

不過，基於衛生考慮，本地回收衣物機構一般不會接受舊內衣。網上有人提及香港難民聯會會接受舊胸圍捐贈，記者曾向該會查詢，職員僅指接受成人、兒童和嬰兒的衣服和鞋捐贈，但未有詳述接收新舊程度或尺寸多少的舊胸圍。

丟棄量過於需求

2017年本地換物平台「執嘢」曾舉行回收舊胸圍活動，將狀態良好的胸圍轉贈給澳洲慈善團體Uplift Project，該計劃會再公平分配到落後國家婦女手上。雖然只是單次活動，但至今「執嘢」仍然不斷收到市民查詢會否回收舊胸圍，因此平台上月發帖說明並無提供回收舊胸圍服務。

「執嘢」成員Karis Liu說，平台沒有長期回收舊胸圍的想法，因為在上述活動發現收到的舊胸圍數量遠遠大於實際需要的人數，「當時活動只是進行兩三個星期，已經收到6400個胸圍，試想想另一個地方是否真的有6400個婦女有需要呢？」加上，縱使當時說明只回收狀態良好的胸圍，但最終舊胸圍質素參差，不乏極殘舊的例子，「原本都覺得捐贈內衣是個好的想法，但當好多人以為有個機構願意回收，就以為機構總會有辦法處理，連很舊的胸圍都寄來，其實最終都要丟到堆填區」。平台始終覺得捐贈並不是一個好理想的舊衣出路，所以不想恆常地回收，「以免人們覺得世上需要舊衣的人數多得能夠支撐我們可以不斷買、然後不斷丟棄」。

2. 以物易物

Karis說「執嘢」近日正在構思在網頁加開新類別，讓人交換不太殘舊、近乎全新的內衣來以物換物，預計於未來兩至三個月內推出。「主要是女士純粹買錯尺寸，或是內衣工廠的剩餘貨尾。」但Karis強調這種換物形式不是由「執嘢」去回收處理，而是用家自行換物，平台其實亦擔心出清的人多，換取的人反而少， 「但需求這件事我們自己估估吓是好難的，都想試一試去做」。接受回收的內衣細節仍在討論中，預計人們在網站上載內衣相片和描述後， 平台將有人審批作把關。

殘舊的可以點？

1. 回收做燃料 每年香港收逾2噸

理大紡織及服裝學系副教授葉曉雲表示，女性內衣主要材料為人造纖維，常用物料是尼龍，棉質比例不高。人造纖維丟棄到堆填區的話需要若干年才分解，因此她多數會將舊內衣帶到一些內衣店回收，例如日本品牌Wacoal近幾年都接受顧客帶任何品牌的舊胸圍到門市回收，並轉化為RPF（Refuse Paper & Plastic Fuel）燃料，有時會向回收參加者回贈一張50元現金券。

我們向Wacoal查詢，市場推廣部莫小姐表示，公司自2014年開始每年舉行一次舊胸圍回收活動，通常是農曆新年後舉行，為期約一至兩個月，鼓勵顧客將任何品牌舊胸圍丟進袋中，交到門市回收，但今年因為疫情而暫停一年，期望明年復辦。

莫小姐指出，過往6年每年平均收到2噸或以上舊胸圍，以2019年為例，收到約3.1萬個舊胸圍，合共2890公斤。公司在收集舊胸圍後，會運到香港回收工場簡單打碎，其後運到日本再造成一粒粒的產業用固體燃料RPF，RPF相比煤炭的二氧化碳排放量減少30%，屬於環保的再生能源，在日本當地，造紙行業和能源行業都會使用RPF。

對於有人憂慮胸圍的人造纖維、棉杯、塑膠肩帶等混合材料在燃燒時會釋出有毒氣體，姚磊則指毋須過分擔心，因為胸圍材料始終屬於有機物，是很好的燃料，只要有妥善設計的焚化爐是可以有效消耗有毒氣體。

2. 回收 做原材料？

香港紡織及成衣研發中心在南豐紗廠設立了G2G（Garment to Garment）服裝循環回收再造系統，即可將舊衣物重新開鬆、梳理、紡紗，重造一件新衣服。葉曉雲指，照道理是什麼衣物材料都能夠進行G2G，可惜胸圍因涉及太多配件，循環再造的效益不高。

姚磊亦指，南豐紗廠的項目並沒有處理舊胸圍，而據她了解，暫時未見全球有胸圍回收再造項目。「用胸圍做原材料，技術層面來說是很有挑戰性，布料細但物料好豐富。而且要計算能源消耗、機器投入和人工成本，回收行業最重要有盈利，才能持續。目前來說，回收內衣再造的盈利機會好微，業界未去到這個時候。」

可重用比例 新款較傳統多

姚磊估計一件傳統胸圍能夠再造成原材料的比例不足50%，因為傳統胸圍主要將多個細小布塊縫紉出3D形態，而且內含鋼圈、填充物、配飾、金屬扣、橡筋帶等，能夠重用的部分不多。不過，她留意到隨着全球環保意識加強，加上女生亦愈來愈追求自然舒適質感，新款胸圍亦走向無鋼圈設計，只用單一或最多兩種物料以倒模方式一體成形。她估算這類新胸圍可回收再造的材料比例可達80%至90%，提高了未來業界回收再造胸圍的可能。

3. 自己動手 升級再造

縱使暫時未有大工廠回收舊胸圍再造為紡織物原材料，但Karis提議可自行動手做，她說只需要在網上搜尋「repurpose old bras」，會發現很多舊胸圍升級再造的建議，包括將棉杯改造為杯墊、或拆取橡筋帶做頭箍帶等。她亦盡量將舊胸圍抽絲剝繭變成碎布，成為日後做手工的原材料。

源頭減廢 揀啱用內衣

胸圍穿幾耐要丟？

可洗水60次

部分胸圍專賣店建議用家每三個月更換一個新胸圍，到底是否需要？葉曉雲說其實有數得計。「以一個內衣的洗水測試標準，約可洗60次，亦要視乎胸圍的回縮程度、形狀是否能維持、材料是否耐用等。所以除非你日日穿同一個，就只能夠穿兩個月。如果一星期只穿一次，胸圍是可以穿足一年的，一年都只是52周。」

買環保內衣？

Karis說由於舊胸圍出路有限，因此建議人們考慮選用可持續性衣料製成的胸圍，「就算我跟你說我個bra九成新，我畀你好不好？其實大家的疑慮都大。所以源頭減廢，買胸圍的時候就留意它的材料」。她自己在3、4年前開始穿一些無鋼線胸圍，一開始會買運動物料，慢慢接觸更多環保資訊後，近一年入手有機純棉胸圍。而她了解到市面上亦有以回收再造塑膠樽和咖啡渣製成的運動內衣、亦有泰國品牌標榜可自然降解、使用天然染料的有機棉麻手造胸圍。

不過，葉曉雲提醒，棉質內衣彈性不是太高，重複清洗會影響其耐用性，這亦是為何坊間大多數內衣都是使用人造纖維的原因。「我反而覺得要買合適的內衣，購買時好好試身，之後好好錫住個bra，你洗得啱就可以用好耐，家中有幾個就夠，而每一個又可以用幾年更加好。因為香港地方如此細小，每多一件垃圾就是垃圾，所以每個女士都要做好自己本分。」

文˙ 彭麗芳

{ 圖 } 受訪者提供、資料圖片

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 蔡曉彤

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