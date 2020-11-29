網學時代：挑戰搖搖花式 大人玩一樣掂

當說起網學欄目，編輯阿羊記起小學時他只會拋搖搖，卻從未順利收回，更慘被搖搖磕頭，也只好將搖搖擱置一邊。事隔30年，他依照教學影片邊試邊學5分鐘即成功收回搖搖，成就解鎖！

網學的出現令學習搖搖變得容易，但搖搖高手陳俊軒說，亦正因2010年代智能電話普及，香港無法再興起「搖搖熱」，在香港活躍的搖搖玩家只有20多個（即是說，比上期西洋棋200個更少）。

搖搖小歷史

搖搖最早可追溯到西元前500年，一些希臘古畫作都見到有小男孩玩着類似搖搖的東西。現代搖搖的盛行則不足90年，自1932年美國玩具企業家Donald Duncan購買菲律賓裔美國人Pedro Flores搖搖專利，並投入量產開始。

準備工夫：打活結

玩家見到搖搖棉繩的圓圈就會穿手指進去，但這樣是不能確保棉繩牢緊的綁住手指。因此正確做法是將主繩穿過圓圈，拉出第二個圈打活結，穿過中指第二節處拉緊。

◆編輯實測

˙學識時間

影片：1分半鐘

實測時間：5分鐘

影片：《How to yoyo - get started》

（YouTube）（影片長8分鐘，1分18秒至2分30秒為收搖搖教學）

˙4步驟

1.搖搖放在手掌，線要在搖搖上方。

2.彎曲手臂做一個老鼠仔，掌心朝上將搖搖拋出。

3.搖搖到底，才將手掌反轉，掌心朝下。

4.手掌輕輕一拉，搖搖自動回來。

◆編輯分享

想當年，可樂蓋掩換玩搖搖

阿羊小學六年班時，大概是1988年，當年因為可樂蓋掩活動掀起了玩搖搖熱潮，「記得電視節目和商場都有人表演搖搖，直情會有流動車載人去周圍表演，整個三角形（旋風三角花式）吊吓吊吓，都興咗一兩年㗎」。

同學仔在班房玩着厲害的搖搖花式，包括「拖狗行路」（遛狗花式）和「打冧晒一排粉筆」（瞬雷出擊花式），不過他只能站在一旁羨慕，因為小時候家人不准他飲汽水。直至一天，同學贈他一個可樂蓋掩，並換到金色搖搖一個！即時如獲至寶。

當時沒有網上影片，家人也不准他看電視，他就自覺將搖搖如「拍波」般向下拋和向上拉，但搖搖終究沒有沿着棉線回來。直至上周看片後，他才明白原來要先屈曲手臂反手將搖搖拋出，再反轉手掌收回搖搖，終於成功！他驚覺：「原來我一直放個搖搖在手的方向錯了，所以它不會反向轉番上來。」

◆疑難

時得時唔得 原來要等它回來

阿羊和記者分別實測後發現，最初拋10次搖搖，只能成功收回搖搖一兩次。阿羊說他失敗的原因多數是因為家中有兩隻愛犬，不停撲向搖搖，還有就是收搖搖時突然失去信心，動作慢了。

記者則發現收搖搖時經常抓不到搖搖，直至經過約40次嘗試，才慢慢領略到拉動手腕後，不是用手去強行抓住搖搖，而是搖搖會自己回來你手心。

【達人教路】

陳俊軒（2013世界搖搖大賽離繩組季軍）

1.空轉愈快 愈易回收

拋擲時愈有力和愈垂直，搖搖空轉速度愈快，愈容易收回來。「空轉得耐的關鍵是強而有力的投擲，垂直比有力重要，隻搖搖拋得直，令條繩不要摩擦到（搖搖裏面的）回收系統，空轉過程就會耐。」

搖搖裏設有回收系統，繩子摩擦到回收系統，會減速。基本搖搖的常見回收系統是星紋。建議新手選用軸距較窄的搖搖。

2.搖搖到盡頭 才反手

陳俊軒提到，新手常犯的錯誤是邊拋搖搖邊轉手，這樣會令搖搖歪斜，令棉繩摩擦到軸芯而停止轉動。因此，正確步驟是靜候搖搖拋到盡頭，才將手掌由朝地轉向朝天，不要心急！

3.雙腳打開 拋得更直

陳俊軒指出拋擲時，手瓜要起𦟌，到什麼程度？搖搖要放到耳側，然後雙腳微微張開，最後是將手伸出，如像玩包剪揼時出包，會發現搖搖拋得直很多。

阿羊一直想學懂同學仔當年的兩個搖搖花式「遛狗」與「瞬雷出擊」，因此記者代為上網看影片自學，但試了很多次都宣告失敗，兩種花式都無法收回搖搖。陳俊軒傳授貼士：

二、遛狗（Walk the Dog）

1.空轉要夠快

「遛狗不是拋落地，是考驗空轉轉得夠快，不夠快就收不回來。」

2.先向後拋再上前，增加動力

要令搖搖有動力向前行，在落地前先微微將搖搖拉後，再拉到前方着地。

3.保持手掌高度 重點！

在遛狗過程中，手掌保持在同樣高度移動，手不要趨近搖搖，否則減慢搖搖速度，令搖搖收不回來。

三、瞬雷出擊（Forward Pass）

要掃低桌上的一排粉筆，即要重複將搖搖向前拋擲和收回。陳俊軒說這對新手而言是困難的技巧。重點都是在於用力拋和轉手時機：

1.拋擲時手心朝後，用力拋才會直。

2.反轉手掌向前，回收搖搖。要經過不斷練習。

【達人分享】

搖搖高手：打破宿命 玩搖搖搵到食

陳俊軒（阿軒）是性情中人，初見他已感覺到他渾身散發着對搖搖的熱愛，儘管已經玩了18年。在升降機中，記者拿出在玩具店買的$69.9入門級塑膠搖搖，阿軒興奮得馬上站到𨋢中心玩起花式來。

1990年出生的阿軒，2002年電視台播放日本動畫《超速搖搖》時他讀小六，笑言：「我讀下午班，睇唔到卡通㗎。」不過，他永遠記得2002年的一個星期六，他在學校附近商場見到一群哥哥在台上表演搖搖花式，發現搖搖不僅是擺上擺落，還可以雙手一齊玩和編織很多圖形，看得他非常着迷。身旁的媽媽看在眼內，沒多說什麼，幾天後就送他一個搖搖。

當年沒有網上影片，他看VCD自學，亦去香港搖搖技術會嚷着哥哥們教他花式，他自問完全沒有天分，拋了半年搖搖，搖搖仍然是歪斜的。但經過每天苦練，直至2006年底技術會會長帶他參與搖搖花式表演。

智能電話興起 「搖搖熱」褪卻

1990年代起，每幾年就會出現一次「搖搖熱」，最後一次是2009年亞視重播中國搖搖青春劇《火力少年王》。「搖搖熱真正無法再興起是2012年前後開始，就是當平板電腦和智能電話愈來愈流行的時代，愈來愈青黃不接，好明顯的。2010年之前仍很容易找到一大班人一齊玩搖搖，2012年後每次來參加比賽的人愈來愈少，近年都是固定的40、50人，玩搖搖都是幾弱勢的圈子。」他稱全港搖搖活躍玩家約20多個，年紀最大的都是只有30多歲，因為大部分人玩到26、27歲就會放棄，「很多誘因而放棄，工作忙、接觸的興趣多了。而且有來自朋輩和家庭的壓力，他們說『吓，咁大個仲玩搖搖？』其實聽多幾句就會心灰意冷」。

分享「搖搖好好玩」這份美好

阿軒正職是網上市場營銷，在2014年和一班搖搖高手組成了搖搖表演團體「Let's Yo」，「我自己為了打破宿命，都用了好多effort去逼自己留在圈子內，令它成為我們事業的一部分，就無人會敢質疑我玩搖搖搵不到食，令到我可以繼續玩搖搖」。為什麼堅持？他說因為覺得搖搖好好玩，很想將這份美好的體驗分享給更多的人，「與其說我堅持要大家玩搖搖，倒不如說我希望大家堅持所有自己鍾意的東西，不要放棄。因為我始終相信每一件事只要深造下去，它一定會帶你看到這個世界更加多」。

【文化分析】

「網」海撈針 揀啱自己影片

記者原先為阿羊找來一條台灣人拍攝的收搖搖教學影片，但原來片中所用的是專業級搖搖，所以對新手完全不適用。最後阿羊在這條影片下方找到平台建議的另一條英語教學影片自學。果真，只有自己才明白學習需要。

阿軒說，他原先覺得網上學習不可行，因為傳統教學影片只示範一次花式，完全沒有解說疑難，直至近年發現一個台灣搖搖高手楊元慶的付費網上教材，扭轉了他對網學的看法，例如楊會教學生將搖搖當作石頭般放在腰間丟前，感受側拋幅度，來教授「天外來客」（UFO）花式，令抽象意念形象化。

中大文化及宗教研究訪問學者林國偉說，在網絡資源爆炸的時代下，用家有責任去選擇最切合自己需要的影片，「都是不容易的，是網學時代好大的挑戰」。而他亦很好奇到底影片創作者是如何擬定內容，如何針對固定對象，從而重點回應疑難。

一個年代的玩具 襟玩至今

記者說網學時代如雙刃劍，一方面令人更容易學會搖搖玩法，但同時令搖搖吸引力大減（阿軒說2012年後搖搖熱不再）。林國偉則不同意網學時代令這些實體玩具吸引力大減，但肯定的是不同時代都有代表着那個時代的玩具，「實體玩具到了今天都未必可以被網上遊戲或娛樂完全取代，但肯定手機遊戲是另外一種玩具的代表」。

他認為搖搖耐玩，1980、1990年代都曾經紅極一時，2000年後亦開始出現搖搖世界大賽，「搖搖並無沒落過，始終會流行。並且由一種興趣和玩具，變成具比賽和競爭意義的一件事，人們可以成為專業高手」。

文˙ 彭麗芳

{ 圖 } 鍾林枝、黃志東、影片截圖

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 蔡曉彤

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