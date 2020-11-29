料理分子：迷你聖誕屋 願大家平安 倒模曲奇×白朱古力

深深體會一個道理，無論誰不在誰離開，時間還是會一分一秒地過，太陽依舊日出日落。以前曾經有個想法，人如果能夠在無痛無懼的狀態下突然死亡，或許是一種福氣，但不明不白的死，其實對於在生者是一種背負終生的酷刑。

廚豫從小到大非常幸運地得到祖先保佑及家人愛惜，感恩一直以來生活也算順利，逆境與自己的緣分不深。但當整個社會氛圍不再只屬個人而影響到整體時，除了要自我堅持，也非常需要同行者的互相支持。

不能再沉迷悲傷了，逆境商數是時候提升。

相信，才有力量延續；開心，命才得以長久。因為活着，才能改變將來。

除了健康的飲食習慣，適當運動外，保持心靈健康快樂也十分重要。將近的聖誕是其中一個安慰我心靈的節日。小時候很喜歡農曆新年，因為利市豐收，但年紀愈大便愈喜歡聖誕節。幼稚園便開始接觸基督教，每逢聖誕節每人也收到一個禮物袋，小學中學也有各式各樣聖誕聯歡會。到廚藝學校時期，甜品班的同學便會每年建造一間約半張麻將枱大小的薑餅屋，放在訓練餐廳供客人欣賞拍照。

曲奇與餅乾之別

說實話，我不太喜歡吃薑餅，味道及口感也不太合口味，於是這次以倒模曲奇和白朱古力，製作一間迷你曲奇屋來預告聖誕來臨。成分內的糖和脂肪超過整體的40%便是曲奇，而少於40%的稱為餅乾，曲奇香味洋溢是因為牛油的幫助，當然這味道令人開心但也不能吃過量。這個倒模曲奇麵粉含量達51%，因此烘烤完成的曲奇不會變形，甚至可在曲奇上印字或刻一些細緻的花紋。如想製作其他口味，可以減去15至20%麵粉，以可可粉、竹炭粉、紫薯粉或南瓜粉代替，當然味道不會太突出，亦可以天然食材來調教校聖誕小屋的顏色。

一般薑餅屋會使用皇家糖霜（Royal Icing）黏貼薑餅屋每個部分。這次我選用了白色免調溫朱古力，因為簡單方便，使用微波爐便能融化朱古力，但留意，切勿長時間溶化朱古力，否則會變焦，每10秒檢查一下朱古力的狀態。或每次用完也放回座在熱水上的容器內以保持溫度，防止朱古力降溫變硬。家中只需一個焗爐，以及一些簡單的烘焙工具便可以和小朋友玩一整天了。

◆倒模曲奇

【材料】

‧牛油……150克

‧糖霜……120克

‧全蛋……2隻

‧高筋麵粉……180克

‧低筋麵粉……180克

‧白色朱古力……150克（黏貼時使用）

‧黑色餅碎……50克（裝成花槽泥土使用）

【做法】

1. 先把牛油放在室溫中至牛油變軟。

2.把牛油和糖霜攪拌，直至牛油變淺黃色。

3.加入全蛋拌勻，使用發蛋器把蛋與牛油完全融合。

4.把麵粉分5、6次加入（步驟3）至完全混合，完成。

【牆壁做法】

1.先切割約100克的麵糰，放在兩張牛油紙中間壓平，用手表面輕掃感受麵糰厚度。

※底座麵糰100克，牆壁麵糰80克

2.把不規則的邊向內接疊，形成正方形。

3.再用木棍壓平。

4.麵糰正反面也要壓平，取去其中一面的牛油紙。

5.以小刀刀背畫出兩塊牆壁圖案（底座不需)。

6.以小圓模蓋印窗口位置，入雪櫃5至10分鐘便可入爐，烤烘至金黃色。

【屋內裝飾做法】

1.麵糰放在牛油紙中間壓平，帶出等腰三角形。

2.從底部向上捲起，形成牛角包形狀。

3.麵糰搓成球狀。

4.滾長，兩端輕壓。

5.用小刀刀背𠝹紋，形成法包。

6.搓出三條幼條。以左疊中，右疊中次序形成繩子圖案。

7.搓出球體，以幼筷子刺穿中間，再以粗筷子把洞擴大，形成冬甩形狀。

◆烘烤時間：

底座和牆壁：210℃，置爐中層，約25至30分鐘。

圍欄：置爐頂層，約12至15分鐘。

層架上及下：置爐頂層，約15至18分鐘。

其他小件曲奇裝飾：置爐頂層，約10至12分鐘。待曲奇金黃色便可出爐。

【砌屋】

1.在底座上，以白朱古力黏貼兩道牆，以一個角落為主，形成正方形。

2.底座另外兩邊黏上圍欄。

3.逐步黏貼三粒圓形疊起小圓柱，承托上下層架和小桌面，貼上曲奇和彩色糖果裝飾。

4.逐步將所有小麵包放置及黏合。

※黏貼：這次以白朱古力作黏貼材料，和牛油紙接成唧袋使用，方便利用微波爐翻溶朱古力。

5.圍欄內鋪滿黑色餅乾碎和食用花。

■廚房筆記

1. 盡量不要把白糖或庶糖代替糖霜，否則糖與牛油較難融合。

2. 用剩的倒模曲奇麵糰，可放入冰箱儲存，需要使用時再解凍便可。建議在冰箱不要放超過兩個星期。

3. 如何分辨高筋麵粉和低筋麵粉：

手抓實麵粉打開手掌，手撑輕輕左右搖擺，如麵粉完全粉碎，那便是高筋麵粉，如麵粉仍然呈現一顆顆，那便是低筋麵粉，因為低筋麵粉水分含量較高，黏性較強。

文、圖˙ 廚豫

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 蔡曉彤

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