【明報專訊】圖片撮自周庭還押前一段YouTube短片（2020-11-17直播），講「就嚟上庭判刑」心情和跟支持者對答，當下難免不安，但她仍不時露出甜美的笑容。2020-11-23她跟黄之鋒和林朗彥三人上庭，分別就煽惑他人參與未經批准集結（涉2019-6-21包圍灣仔警察總部）認罪，即時還押。當晚我想起她在2020-10-21凌晨2:49傳給我的一段錄音（1:16:41，見右下角QR Code或https://qrgo.page.link/BdzHp），那是她當晚睡覺前一小時平靜的時光，我聽了幾次：有收拾雜物聲、寫字聲、腳步聲、打機聲……節奏時急是慢；很長的一段寧靜，聽到窗外遠處傳來狗吠聲，衣物摩擦聲，甚至她沉重的呼吸聲都聽到……一小時的寧靜，比一小時說話的內容還要多。聲音收錄在www.L-sub.org的「睡前一小時聲音交換計劃」，我應承她在發表作品時呼籲大家#Save12HKYouths，聲援仍被扣押在深圳鹽田的十二港人：李宇軒、張俊富、張銘裕、嚴文謙、李子賢、郭子麟、鄭子豪、廖子文、黄臨福、鄧棨然、黃偉然、喬映瑜。圖中故意留白很多空間，想你留心在聽她的聲音時，用筆在白間中隨意走動，記錄你的心境，跟周庭同步。
副刊
2020年11月29日星期日
星期日生活
圖文城市：睡前一小時聲音：周庭
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