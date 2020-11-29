文青生意，有無得諗？（一）

什麼叫文青，仔細定義可能說不清，然而什麼人是文藝青年，我們倒是心裏有數——他們愛讀小說，看電影，穿橫間T，揹布袋，愛設計，對咖啡產地很有研究……還似乎很願意花錢支持文創，以及一切美好的巧思與設計。所以他們未必會用Chanel，但卻往往是蘋果信徒。

文青似乎不太講錢，講錢庸俗，然而，再神仙美眷的人生，都要柴米油鹽，任何美好的關係，正如good design本身，都需要計算。

文青特別愛的台灣，推廣經營文創產業多年，街頭巷尾不時出現氣質清新的文青小店。究竟一盤文青的生意，能如何經營？我帶着問題來到台北，實地考察取取經。

報告一 小日子

劉冠吟——「先講生存，再去追求你想追求的事情」

文青都知道雜誌《小日子》——清麗脫俗的封面，留白特別多，沒有耀眼明星或者juicy的題材。它在爭紅鬥紫、題目帶刃見血的一堆雜誌旁，顯得分外搶眼靈秀。

在2012年創刊以來，媒體生態變了又變，當年跟風的雜誌都已經相繼倒下，而小日子，不單健在，身段依舊乾淨利落，還茁壯長大。

今天的小日子已經不只是雜誌，他們開有十四間實體店，供應咖啡，兼營網店，售賣各種各樣的自家設計精品，並包括了餐廳麵屋，分店更開到珠海。

都說雜誌是條不歸的賠錢死路，被譽為「文青聖經」的小日子是如何走過挑戰？

小日子的辦公室藏在巷子裏，面對自家的實體店。辦公樓潔白脫俗，一如雜誌的標記。旁邊依着一間道地的臭豆腐小吃店，視覺風格不搭，但骨子裏又恍惚呼應着小日子的平實生活態度。

社長兼雜誌發行人劉冠吟，穿上了白色衣服，抱着黏人的小狗永春來跟我聊。

「小日子的創刊號，印象深刻，我記得在便利商店看到。覺得它新鮮脫俗，風格很特別，可以留白到這程度，訪問一些不出名的人。但當時我也覺得它很快會倒掉。」不久倒下來是真的，只是沒想到，在快倒下來時，是她親手捧起救回來。

在2014年，她和拍檔，接手艱苦經營的雜誌。劉冠吟跑過財經新聞，做過鴻海公關，從大公司辭職，一頭栽入不安穩的工作環境。「當時也沒想太多，雜誌虧損，只想到牌子就這樣消失，覺得很可惜。於是便接手了。」怎樣走下去呢，經過了差不多九個月，他們才有了大概想法。

「想到賣東西，始於當時做了一個小袋，大約A4大小，印了小日子三個字，作為送給讀者的兩周年紀念品，沒想到它很受歡迎。所以，我發現品牌還是有含金量。讀者的反應讓我知道他們喜歡這個logo。商品轉換這條路上，是這個包包給了靈感。而賣東西這件事我覺得有趣，也最終讓我活下去。」

路是選對了，漸漸地，生意走上軌道，在2016至2017年期間，他們開始賺錢。開枝散葉後，他們並沒有忘本。今日，小日子的主要營收，絕對不來自於雜誌。「但雜誌內容仍是重心，所有店的樣子，賣的東西，都從雜誌開展出來。」

小日子的靈魂是雜誌，八年來，他們一直保持當初美美的、實在的生活質感，談美食、電影、音樂、旅行，訪問台灣許多普通人，訴說他們各自踏實的夢想。「他們不是設計師，走在路上，你不會覺得他們super cool。但聽到他對生活的很多想法，你會感動。」

文青是高敏感族群

說「文青」，劉冠吟是眾多被訪者裏，最願意講的。「文青概念，在近幾年被負面使用，意思是你看的並不是大眾主流。我沒有覺得『文青』不好。我個人會形容他們是高敏感族群，對文學、音樂、設計，懂很多，對生活有堅持，願意花錢支持他覺得有品味的人與事。」

他們的對象，就是這群高敏感族群。小日子在雜誌內容，選擇溫暖小確幸，也決定了不談政治，不涉宗教，不講小孩。「我們剛好抓好這群三十多四十歲這一代沒結婚，或者結了婚過二人世界。我們的讀者幾乎都沒有小孩。他們一直是自由自在，生活不要煩。他們都不喜歡看到小孩在雜誌。毛孩子可以，但真正的小孩不行。」

這群沒有長大的Peter Pan，經濟力不錯，不花錢在小孩身上，所以很能買。「反正生存目的就是讓自己開心、好看，喜歡追求新的樂團、優質設計，留意有趣的文化。他們要的是生活品質，與生活愉快的感覺。還有三十以下的一代，因為買不起樓房，他們就會轉去把錢花在有趣，但不是必需品的事物上。我覺得，這些消費行為某程度上刺激了台灣的文創產業。」

文創其實不必是什麼驚天地泣鬼神的創作，小日子現時每月定期推出三至四樣新品，讓客人定期回來看，「你仔細看我們的產品，其實沒有什麼獨家品相。我們賣的，就是把大家喜歡的日常東西，做成我們的調調和氛圍。然後定價親民，讓學生消費得起，而不會覺得心痛。產品的推出可說是漫無章法，最通常是把生活中常見而長得不好看的東西，例如總是熒光色的打火機，想想能不能做成好看。我們的動機很基本，把生活中的醜，變成有趣」。

給要做生意的文青建議﹕

然而說易行難，東西變可愛變有趣味了，卻未必經受到市場喜愛。好像他們試過推出小杯，感覺杯子細小，會很可愛。可是反應冷淡，最後唯有換成一般正常size。又例如，他們曾把實體店開在東區，大概像我們的金鐘銅鑼灣，「它沒有生意不好，但是沒有打出我們想要的知名度。我們想跨出文青圈圈，但事實證明這需要時間醞釀，並由同心圓慢慢擴大」。所以在一年多後，他們便把店關門大吉。

以文青作為對象的文青生意，講求創意，做老闆的本身大多都是文青，愛美愛設計； 然而，現實就是現實。世上沒有兩個我。市場跟你想的，往往不同。

她給文青老闆的建議﹕

「在創意層面，基本上非常辛苦，要做好心理準備。因為你會活在雙倍人生，你是老闆或者經營者的話，你不會有完全的休息時間，上班族下班經歷的疲倦，你也有。工作的loading會是別人的兩三倍。所以這件事有心理準備——它絕對是辛苦。」

「第二，給高敏感族人的建議，很多人把生意想得太浪漫。可是，現實有很多細節是必須屈服。你先講生存，比如定兩年三年，看能不能走下去。現在做生意，有很多成本考量。不要一直逼自己。很多事情必須讓步，那不是輸，它只是做生意必經的過程。」

「看別人開店，一定覺得很容易，沒有人會哭給你看。」回顧過去，她說每個階段都有不同的辛苦，在路上跌跌撞撞，沒有人能永遠堅持己見，不作讓步。「不要以為堅持自己原則做生意，才叫做有風格。其實不是，我覺得有風格，是你對得起客人。你對得起自己良心。先講生存，再去追求你想追求的事情。過了三年，基本模式穩定後，養出你的客人後，再慢慢朝想要的方向調整。」

文•黃潔玲

圖•受訪者提供、黃潔玲

編輯•蔡曉彤

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