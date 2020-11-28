網絡安全：視像通訊點對點加密

顧名思義，點對點加密是指把資料由一點送抵另一點的加密情况，可以類比的現實例子，是於寄信前先將信件封好，然後交給郵差，最後到達收信人手中才打開信封。這種設計下，郵差是無法解讀信件內容。而網上會議或即時通訊軟件，正確的理解是「用戶之間的通訊都是各自加密，中間所經過的設備，包括互聯網供應商或提供服務的軟件開發商，都無法解密」。然而，當中一款近期十分盛行的會議軟件Zoom，於3月時卻被揭發其聲稱支援的點對點加密功能，只是「用戶與Zoom伺服器之間」，明顯有誤導用戶之嫌。直到10月底，Zoom才開始提供真正在用戶間的點對點加密功能作測試之用。

假如沒有用戶之間的點對點加密，而只有用戶與供應商之間的加密，儘管可以防止網絡途經的地方不被陌生人截取內容，但供應商本身則成為了最大的安全風險：他們可以任意截取任何用戶的通訊，同時成為黑客和國家機關的最佳攻擊對象。只要黑客用各種手段取得通訊伺服器的控制權，就可以截取目標的通訊內容。

不破解裝置 勿從第三方下載軟件

黑客固然會用各種保安漏洞及釣魚程式攻擊供應商，企圖取得控制權，而國家機關則可以利用法律、國家安全為理由，要求於自己國家營運的企業提供後門或解密的方法。雖然對於一般人來說，自己通訊的內容並不涉及商業機密或政治話題，因此於風險角度而言，即使整個通訊遭到截取亦應該無甚影響，但這只是於自由社會衡量自身風險的正常想法。而在非自由社會，只要被盯上，即使只是閒話家常，情報機關皆可用作刑責的理據。因此，用戶絕不應掉以輕心，應審慎考慮自己的風險再作決定。

另一方面，用戶即使採用了支援點對點加密的通訊軟件，又如何驗證自己的通訊是真的具有點對點加密功能呢？

其實在加密過程中，通訊各方會有一組只有自己知道的密碼，而密碼的產生是經由數學算式計算出來，當通訊時便用數學計算交換密碼，除非中間人更改密碼，否則無法破解。通訊軟件通常會利用此特點，提供一組密碼，只要通訊雙方確認對方的密碼如軟件中顯示一樣，則可以判斷通訊為安全。當然，這是建基於對通訊軟件，以及整個軟件平台的信任，假如軟件故意設計成假裝有點對點加密，或者程式遭修改，黑客或國家機關依然可以截取通訊。因此，除了選擇安全而合適的軟件，不破解裝置或者不從自第三方下載軟件都同樣重要。當中關係到整個軟硬件的生態系統，只能另外撰文探討了。

文：羅浩林（香港互聯網協會主席）