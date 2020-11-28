e新品：5G手機玩「分身」攝力

長時間曝光拍星軌、移動人群

魔法分身功能，其實等同相機的多重曝光功能，用家只要把手機設在腳架上並啟用此功能，便可分別拍攝4次，只要每次拍攝時主體分別在畫面不同位置出現，當拍攝完成後手機便可自動把4次影像合而為一，並拍攝出得意的分身相。而此功能亦支援影片拍攝，不過分身數目則最多只有2個。

除了玩分身，10T Pro也設有長時間曝光模式，可拍攝移動中的人群、星軌、光繪等多種不同的相片，令手機的拍攝功能更加貼近相機。至於愛打機的用家，10T Pro亦設有144Hz AdaptiveSync TrueColor屏幕，它能根據用家播放的畫面，自動選擇合適的更新率，例如在玩動作遊戲時會用盡144Hz更新率，但在看電影時會使用48Hz更新率，以減少電量的消耗。

■10T Pro

售價：$3699（8GB RAM及256GB ROM）

查詢：3077 3620