掛熨機身細夠氣量 自動感測物料調溫

Philips的手提式蒸氣掛熨機，相信大家不會陌生，早前推出的8000系列（型號GC810），則屬GC362的後繼版本。 GC810與上代一樣，同樣採用輕便式的設計。不過，今次最大特點是手柄位使用了特大的水箱設計。GC362的設計由於要極盡輕便，所以只內置了70ml的分離式水箱，好處是裝水時可拆下水箱裝，不怕弄濕機身，但由於水箱的容量有限，最多只能掛熨2件衣物，因此中途加水差不多是每次使用時的指定動作。GC810則改善了水箱太細的問題，改為內置式的水箱，容量加大至230ml，最長可提供12分鐘的蒸氣量，足以熨到5件衣物，減少頻繁加水的麻煩。

1分鐘預熱 每次熨5件衣物

水箱容量加大固然方便，但手提式蒸氣掛熨機另一個關注點，就是「輸出力」，最怕是輸出不足，要等數分鐘才夠熱噴出蒸氣。今次，GC810將最高輸出由上一代的1300W提升至1740W，最大的改變是60秒內便完成加熱並噴出蒸氣，而噴出的蒸氣量亦由上一代的每分鐘24g，提升至每分鐘32g。

為了確保熨衣時不會出現過熱問題，新機亦特別加入OptimalTemp免調校溫控技術，能自動感測物料來調節溫度，無論牛仔褲或是絲質的衣物，都可避免因過熱而令布料出現問題。此外，機體後方亦設有2段式的噴氣量調校，用家可因應需要而調節蒸氣量。

打開蓋自動除鈣化物

之前的GC362據稱已具備蒸氣殺菌功能，新推出的GC810亦不例外，根據廠方的實驗室測試，經GC810的蒸氣噴1分鐘衣物，宣稱殺滅率可達到99.9%。由於機身設計不大，能更輕易地為長期使用中的窗簾、轉季用到的厚被和大褸以蒸氣消毒，減少家中的細菌量。

由於掛熨機需要把水加熱，因此用得多機內便有可能產生鈣化物，這些鈣化物有可能在水管或噴氣口等位置積聚，令掛熨機的壽命縮短。為了解決這個問題，GC810亦特別加入專利的除鈣技術，用家不用放入除鈣粉，只需把蒸氣噴頭下方的保護蓋及紅色的除鈣蓋打開，便可清理積聚的鈣化物。

由於手提式蒸氣掛熨機都沒有掛熨板，或許用家會擔心熨薄身衣物時，蒸氣或會穿透衣物而噴到其他家具用品上，但廠方跟機附送熨衣墊，可在熨衫時用來遮擋蒸氣，十分貼心。

■規格

輸出：1470W至1740W

預熱時間：1分鐘

水箱容量：230ml

體積：約330×170×150mm

售價：$898

查詢：2619 9663

文：吳一鳴

美術:謝偉豪

編輯:梁小玲

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