想像融入現實 2020畫中景

停滯的2020年，本來每年3月在港舉辦的巴塞爾藝術展（Art Basel）已經取消，而明年3月舉辦的藝術展亦已宣布延期至5月舉辦。因應情况，藝術展與香港本土藝術企業典亞藝博合作推出「藝薈香港」項目，與本地總共22間藝廊展出香港優秀的視覺藝術作品，其中展出藝廊包括安全口、高古軒、世界畫廊等。

同樣地，在黃進曦的畫作中，也看到這個混雜的2020年。他的創作素材多數是現實中的山林景致，是風景，訪問時他提到自己以往的創作方式，多數是在一個地方寫生，然後在家畫畫的時候把風景重組。在大家都不太敢出門的日子，黃進曦今次個展「目遊」，我們會在畫中看到什麼風景呢？當中有3幅重要的風景，對藝術家而言，是反映他的創作狀態。

第一個風景，是黃進曦的「想像」。他家有不少玩具車，由這些車開始，他想像車子在風景中，在路上行走，穿梭於隧道之間，就是畫作《幻想的兜風》。這幅畫跟黃進曦以往的作品較為相似，都有着明媚的風光，藍藍的天、綠油油的山和草地，仔細一看，見到車路和隧道是一個連接起來的環迴公路，「是我心裏比較喜歡、自由自在的形式……透過繪畫這幅（畫），我讓自己在裏面游走」。透過想像，黃進曦也抽離地看着自己。第二張重要作品，《二零二零年的日常》是他介乎想像與寫生之間的作品，他走到露台張望，雖有寫生，但這幅畫作是回望自己在火炭居所窗外看風景，畫中粉紅色的大樓，由上面往下數的第二層，就有一個倚着欄杆在眺望的人。

留住消逝的風景

第三張作品《扎山道》，是他在扎山道往山上走時看見的風景，比較像他以前的畫，把當時看到的風景，作3幅拼畫，畫路過的人、獅子山和大老山。黃進曦說，這3幅以外，都是他日常的創作，有時他會去火炭居所的後山寫生，還去過赤柱的海邊，他給記者看一張在馬鞍山海濱寫生的照片，提到疫情初期有很多恐懼，所以對每次看到的風景特別珍惜，而上年他曾接受本報訪問，說要留住消逝的風景。

「有一段時間很frustrated，很想去寫生，但又不知道去哪裏，又怕人多，所以今年也有做『孤高的旅程』，（在家）讓自己創作，但始終都是自己走出去的滿足感大一點。」「孤高的旅程」是今年3月開始的項目，他用Google Earth，去看城市和山谷，對着電腦屏幕寫生。今年他還有另一個展，是「夢前集碎」，展出他用iPad繪畫的作品，是他睡前的創作，畫的多數是寧靜的夜景。當中有一張作品，在灰色的迷霧中，有幾個學生在橋上走着……

「開心的日子離我們很遠」

而在今次的作品中，也有一幅名為《美好的舊日》，乍看與黃進曦一直畫的風景畫很相似，柔和的陽光、美麗的樹林和草地，在右下角，卻冒出兩個在嬉戲的學生。他說是在表達這兩年對學生的無奈，「開心的日子離我們很遠」，於是這年他作畫的滿足感也有所不同，以前畫畫，覺得可以重新遊覽自己去過的地方，如今畫畫，是對自己的安慰。那些孩子，來自他作為學生的回憶。

巴塞爾藝術展「藝薈香港」

黃進曦個展「目遊」

日期：即日至30日

地點：香港會議展覽中心 展覽廳3F至3G攤位S02

票價：$120

文：胡筱雯

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪