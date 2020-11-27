藝文青：金馬獎看台港悲喜劇

先講浪漫愛情喜劇《消失的情人節》，女主角曉淇動作快速，做什麼都快人一拍，而男主角公車司機阿泰，則總是慢吞吞的，比所有人都慢一點，單身30年的曉淇被陽光男搭訕，約好要過情人節時她的這一整天竟然突然消失！作為喜劇除了有爆多笑點之外，整部片節奏超級有趣，兩個主角總是跟普通人步伐對不上，看着曉淇總是傻更更的急步走，跑步比賽總是偷步，觀眾都忍俊不禁！

《夜更》犧牲與改變

至於《夜更》，導演郭臻的致辭要大家擇善固執固然是重點，故事內容也有深意，一名的士司機，在香港反修例運動期間，接載了不同政見的乘客，故事互相交織觸動了他的變化。作為一套劇情片，電影加入了在示威現場拍攝的真實畫面，呈現去年現場的影像。由色調，緩慢的節奏，書寫的議題，劇中人的下場，都有着悲劇色彩。

會把這兩齣戲放在一起，是因為兩片的結局，都為觀眾帶來與其主調不同的感覺，魯迅說：「悲劇將人生的有價值的東西毁滅給人看，喜劇將那無價值的撕破給人看。」以下將會劇透，介意的朋友請斟酌是否繼續往下看。

《消失的情人節》愛與自我

看完《消失的情人節》，筆者並沒有為曉淇和阿泰的故事感動，有些人會批評兩人人物設定不夠飽滿，最後曉淇調到東山郵局等待阿泰的設定不合理，回家思索過後，卻覺得喜劇是形式，悲劇才是導演想表達的意思，兩個寂寞的邊緣人，卻希望被愛，所以對於釋出善意的人，他們都會傻呼呼地相信了，無論是曉淇對騙子陽光男，抑或阿泰對小時候的曉淇，然後在停頓的世界，做出猶如「癡漢」的舉動，當然導演把這些情節拍得單純可愛。

《夜更》的結局，曾經咒罵示威者「阻人搵食」的司機，因為從另一乘客處得知一個曾接載的中學女孩，可能已經被捕，把她遺下的學生證帶到她學校之後，在校門外等待那名學生出現，點起煙的他臉上帶着一抹詭異的傻笑。

《消失的情人節》有一句，「你要好好愛自己，因為沒有人愛你」，在最後變成「你要好好愛自己，因為有人愛你」。在台灣我們討論愛與自我，在《夜更》，在香港，我們討論犧牲與改變。前者是空洞的喜劇，後者是有希望的悲劇。人生就是苦樂相依的悲喜劇。

文：劉螢