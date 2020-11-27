職場news：星級講者 網上談「疫」境商機

第4屆創智營商博覽及第6屆香港國際特許經營展將於12月2至4日舉行，為中小企提供一站式的支援，協助它們發掘最新商業創新方案，應用科技管理營運，從而提升生產及競爭力。今年博覽以「驅動遙距新機遇」為主題，網上研討會內容圍繞「宅經濟」、新常態下的挑戰、提升企業生產力，以及迎接新商機等議題，由多名業界領袖分享。焦點研討會包括「迎接『宅』經濟的浪潮及遙距工作下的企業管理」，Acceleration Partners創辦人及行政總裁Robert Glazer將分享遙距工作下的企業管理文化、人力資源轉型管理，以及如何協助企業迎接新常態。

Kickstarter創辦人分享創立平台過程

第10屆「亞洲知識產權營商論壇」則於12月3至4日舉行，以「開放式創新：轉變中推動協作」為主題，邀請約60名來自世界各地的知識產權業界專家及商界領袖分享行內趨勢。全球大型眾籌網站Kickstarter聯合創辦人Yancey Strickler將會分享他創立平台的過程，如何凝聚不同創作者並透過協作和創新創造價值。DesignInspire創意設計博覽將於12月3日至9日舉行，展示環球設計方案和創新意念，宣傳香港的創意實力。DesignInspire將帶領業界及公衆在網上世界體驗以「Design for Good」為主題的設計之旅，發掘設計如何為個人、群體和商業世界帶來正面力量，介紹各種精彩設計項目、獨特設計故事及趣味互動體驗。

亞洲電子商貿峰會會在12月9至11日網上舉行，以「迎接數碼時代蛻變 掌握機遇」為題，多名講者將探討電子商貿市場和行銷策略，解構如何引導企業採用符合成本效益的發展模式，涉足跨境電子商貿市場。其中FedEx Express將分享國際物流服務供應商如何透過跨境電子商貿幫助企業開拓市場及加快商品流轉。

■展覽及論壇網頁

創智營商博覽：portal.hktdc.com/smartbizexpo/tc

香港國際特許經營展：portal.hktdc.com/hkifs/tc

亞洲知識產權營商論壇：www.hktdc.com/ncs/bip2020/tc/main/index.html

亞洲電子商貿峰會：www.hktdc.com/ncs/aes2020/tc/main/index.html

創意設計博覽：www.designinspire.com.hk/main/tc

整理：張曉冬