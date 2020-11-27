爽遊車河 歎盡食玩優惠 山頂偷閒 靜享日夜城景

如果吃喝玩樂並非你杯茶，來一轉山頂自駕遊之後，可以去司徒拔道眺望處和黃泥涌水塘公園，觀賞這些歷史悠久的半山熱門景點，半天遊剛剛好。

凌霄閣趣玩3D 走近「明星」打卡

今次自駕遊從灣仔出發，經金鐘走紅棉路、馬己仙峽道和山頂道上山頂。駕車上山頂，最令人卻步的問題，可能是車位。要在山頂泊車，除非你非常十分極之超級無敵幸運，能夠泊到山頂廣場外那幾個公共泊車位，否則唯一選擇就是泊進收費每小時$38的山頂廣場。猶幸凌霄閣近期推出不少食買玩優惠，可以省回小小使費。

無敵靚景位 君臨天下feel

海拔396米的凌霄閣是山頂纜車總站，內裏有多家餐廳，大部分佔據有利位置，顧客可透過巨大玻璃窗觀看維港壯麗景色。其中Wildfire pizzabar更全店配備超大落地玻璃，在magic hour和朋友談心，十分寫意。

除了飲食，凌霄閣有兩個著名的遊樂設施，其中香港杜莎夫人蠟像館迎來20周年，港人經官網訂購入場券可享半價優惠（$145/人）；另有親子套票（1成人+1小童門票）包含2小時免費泊車，十分吸引。

另一遊樂設施是免費入場的「搞錯3D藝趣坊」，結合本地特色文化和3D拍攝，提供15個拍攝主題區，絕對是打卡的好去處。

一場來到，當然要走上號稱香港最高360度觀景台的「凌霄閣摩天台428」，飽覽震撼開闊維港美景，大有君臨天下之勢。

在山頂，除了凌霄閣，山頂廣場也可找到特色美食，好像Rajasthan Rifles，它是香港少數提供英印菜式（Anglo-Indian cuisine）的餐廳。由於印度曾經被英國殖民統治，兩國之間的文化交流甚頻繁，當然包括飲食文化。

餐廳裝修充滿軍旅風格，行政總廚Palash Mitra指出因為餐廳提供的是軍隊食堂美食，「兩國人員最早的交流場所就是軍營，上世紀初駐紮印度的英屬印度陸軍開始聘用印度官員，軍中食堂就是大家交流和美食文化融合的場所」。餐廳不少菜式都能體現英印菜式的融合，例如公司三文治（$228）包含印度的串烤雞肉、香料奄列蛋、番茄酸辣醬，但又有英國代表的車打芝士，非常有特色。英印炸魚薯條（$178），炸漿加入肉豆蔻和茴香，熱愛南亞香料菜式的朋友必定喜歡。餐後記得來一杯印度香料奶茶（Masala Chai $58），芳香濃滑叫人忘卻一天的辛勞。

散步走一圈 落日美醉人

逛凌霄閣和山頂廣場前後，可加插沿盧吉道和夏力道散步的行程。繞着山頂走完一圈約1小時，中途經過的盧吉道觀景台是拍攝黃昏景色的絕佳位置，又或者到山頂公園或柯士甸山遊樂場野餐（疫情期間，注意抗疫措施限制）。

◆山頂凌霄閣

查詢：thepeak.com.hk/zh-hant

Rajasthan Rifles

查詢：2388 8874◆

黃泥涌山光水色 細味古蹟

疫情始終反覆，比起吃喝玩樂，更愛靜享大自然美景解憂的話，在山頂走完一圈後，可考慮兩個景點。沿着山頂道和司徒拔道駕駛7公里，可以抵達司徒拔道眺望處。

眺望處以往是來港旅行團的熱門目的地，從日到夜都有大型旅遊巴停泊和上落客，遊人肩摩踵接，加上眾多小販和收費拍攝紀念照的攤檔在招攬生意，場面混亂。近月外地遊客絕迹，眺望處復歸寧靜，總算可以在這裏細賞灣仔半山一帶景色。眺望處的景觀多多少少會被山坡的樹木遮擋，雖然有關當局會定期修剪，但實際日期很難掌握，有些攝友為避開樹木拍照，甚至準備摺梯或摺櫈。

司徒拔道停一停 靜靜眺望灣仔

離開司徒拔道眺望處朝着黃泥涌峽道和大潭水塘道，駕駛3公里可以到達黃泥涌水塘花園。黃泥涌水塘是香港其中一個歷史最悠久的水塘，建於1899年，服務近100年後因規模所限和設備老化，停止供水功能。水塘在1986年轉變角色成為黃泥涌水塘花園，更是香港首個划艇公園，提供舢舨和水上單車租賃服務供遊人耍樂，可惜有關服務已經於2017年結業。

現時雖然沒艇可划，但黃泥涌水塘水壩、水掣房、溢流口在2009年被列為香港法定古蹟，山光水色和古色古香的構造是不少攝影愛好者的取景地，值得一遊。另外，沿着步道可以遊歷附近的紫羅蘭山和金督馳馬徑。惟須留意黃泥涌水塘花園附近泊車位十分稀少，僅大潭水塘道上約有10個公共停車位，附近的陽明山莊則不設時租，因此要好好泊車，還得靠點運氣。

文：觀雲主人（clarencecch@gmail.com）

編輯：林曉慧

美術：謝偉豪

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