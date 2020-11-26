4式訓練 消脂強化肌力

【明報專訊】有氧運動及阻力訓練各有好處，註冊物理治療師翁頴桐建議大家每周最少做5天達中強度運動（心跳率維持在個人最高心跳率的60%至80%）的有氧運動，每天30分鐘。另外，阻力訓練則建議每星期做2至3天。今次她分別推介可在家中做的有氧運動及阻力訓練，每項各2式。