操靚身形 只做阻力訓練未夠 有氧運動加快肌肉修復

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有氧運動，例如跑步或游泳，可以促進心血管健康及提升心肺功能，讓人不易疲倦；而阻力訓練，例如舉重或以自身體重做負重訓練，可以提升肌肉力量及耐力，鍛煉線條和強化關節。換言之，有氧和阻力訓練各有好處。不過，網上有健身愛好者提倡只做阻力訓練，認為它已可消脂增肌，提升體能，令肌肉更結實及操靚身形，因而建議不用再做有氧運動，以節省時間及體力。然而，香港教育大學健康與體育學系助理教授周志清反對這說法。

有氧運動 促進血液循環

周志清表示，阻力運動和有氧運動應是相輔相成的，兩者配合，長遠而言對整體運動表現及體能方面也有裨益。原因是當做完一定強度的阻力訓練後，肌肉纖維會有輕微損傷，在休息過後，肌肉能自行修復，會變得較之前更強壯有力。而在休息期間，如能做適當的有氧運動，有助撕裂了的肌肉纖維加快復元。

「有氧運動可提升心肺功能，讓血液循環運作理想，血液可以輸送氧氣到身體不同組織，修復撕裂了的肌肉纖維。」

只做阻力訓練 長遠難進步

若單一地只做阻力運動，雖然短期內應可見肌力提升，但也較易令訓練進入「平台期」，即肌力與體能進步到某個階段會放慢。「對於平常少做運動的人來說，如果只專注阻力訓練，開首的8至12星期，肌力會明顯提升，但之後的1至2個月，表現有可能停滯不前，較難有進步，原因是訓練不夠多樣，肌肉適應了同一模式和強度便難再有『反應』」。

多元運動紓緩「平台期」問題

一旦進入平台期，即體能維持在某一水平，短期的影響並不明顯，但長遠而言，隨年紀增加，肌肉流失速度會較快，新陳代謝率減慢，體能可能會走下坡。「長時間在運動表現上沒有明顯進步，也可能會削弱個人的推動力，難以堅持繼續做運動。」

因此，無論是想提升體能或操靚身形，周志清認為也要配合適量的有氧運動，令整體的訓練變得更多元，有助紓緩「平台期」的問題。與此同時，亦可增強血液循環，幫助肌肉修復，更可減少運動時的受傷風險，持續提升運動表現，間接延長運動生涯。

肌肉在運動中「被消失」？

但坊間傳言，常做有氧運動會令辛苦鍛煉得來的肌肉流失。周志清指大家不用擔心，因肌肉很難從運動中「被消失」。他進一步解釋，身體可運用的能源主要來自食物中的碳水化合物、脂肪和蛋白質，其中蛋白質是肌肉的主要營養來源之一。而不同強度的運動，會傾向消耗體內不同的能源，好像運動強度高，身體會傾向先消耗碳水化合物；相反運動強度較低時，會傾向消耗脂肪。

一般情况下，肌肉中的蛋白質並不會因做運動而被消耗，唯有在身體長時間處於飢餓狀態，即差不多耗盡體內儲備的碳水化合物時，才會把肌肉中的蛋白質轉移為能源。但在飲食充足的香港社會，這些情况相當少見。

文：許朝茵

編輯：蔡曉彤

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