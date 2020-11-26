猜重量贏原粒白松露 任刨任吃

先上桌的慢煮65度雞蛋伴松露杏仁蓉及蘆筍，以及香烤麵包糠北海道帶子伴雜菌，前者選用有雞蛋界米芝蓮之稱的Paolo Parisi雞蛋，取其蛋味濃郁，搭配松露杏仁蓉一起吃，入口啖啖幽香；後者以新鮮北海道帶子，加入奶油和雜菌一同烤焗，配上脆脆的麵包糠和即刨白松露片，滋味開胃。

主菜方面，推薦自家製意大利幼麵伴新鮮牛油及鼠尾草（$368）、香燒珍珠雞伴瑞士甜菜及迷你薯仔（$388），和燒澳洲MB6和牛西冷扒伴牛肝菌慕絲及香脆蘆筍（$468），法國珍珠雞和澳洲和牛均肉味濃郁，嫩滑多汁，每道菜均有3克白松露分量，豐富濃郁，松露的餘韻在口中久久不散。最後以一道白松露意式凍糕（$228）作結，甜蜜芬馥。

現凡於餐廳用餐，可以每克$68購買意大利白松露。如欲購買原粒白松露，猜對其重量（競猜機會1次）的話更可免費獲贈，在之後點選的每道菜式上任刨任吃，機會難得，豈能錯過。

■Paper Moon

地址：尖沙嘴海港城海運大廈3樓OTE 301號舖

查詢：2156 2256

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