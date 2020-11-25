新進MV導演張傑邦 錄像拍出個性 賦樂曲生命

張傑邦（阿邦）自小四起加入香港兒童合唱團，2年後認識同團的岑寧兒、陳詠謙等5人，他們一同成長、逢周五練唱。長大後友情未變，組成6人無伴奏音樂團Charatay，後來前往澳洲升學。「我回港後於廣告公司做剪接助手，那時沒想過成為MV導演，亦無想過後來在DUO團隊任和音，斷斷續續幫陳奕迅和唱10年。」阿邦邊拿起MV道具，邊憶述入行經過。

拍DUO團隊相處點滴 成入行契機

叫他最意想不到是Charatay在2007年獲Jerald（陳哲廬）邀請擔任頒獎禮的和音，同場巧遇Eason。「阿臣（陳奕迅）好記得我們，說下次演唱會想邀請我們做他的和音。」當時阿邦以為他只是禮貌隨口說說，怎料2010年真的找Charatay擔任DUO世界巡迴演唱會和音，結果阿邦毅然辭去廣告公司長工，跟Eason走足兩年。巡迴期間，他問Eason可否隨意拍下DUO團隊的相處點滴供日後留念，沒想到他說不介意，亦沒想到自己的影像作品受演唱會監製莊少榮賞識，並助他入行做MV，後來這些片段製成陳奕迅《瘋狂的朋友》一歌的MV。他感恩說：「尤其是有Ellen（盧凱彤）的片段，現在回想，幸好有記錄下來。」

定格動畫方式呈現 花3個月拍攝

「拍岑寧兒的《哪裡》MV足足花了3個月，特別飛去日本取景，以定格動畫（stop motion）方式呈現，總共影了16,000張相！」他坦言當時只是純粹想做一樣人人均能辦得到卻不會做的事情，故最後以定格呈現。他挖苦自己說：「真係自己攞嚟賤。因為當時堅持1秒影25張相，若以一首4分鐘的歌來計算，共240秒，即是要拼湊6000張相才可製成一個MV。」他明言若製作時間倉卒，或較商業的MV，便不會玩定格。他以定格動畫方式呈現，除了純粹為興趣而玩，亦因為其偶像導演Michel Gondry、Spike Jonze也曾運用這類拍攝技巧，故想親身試試大師們是怎樣辦到，從而了解他們的思維模式。

到製作Supper Moment的《說再見了吧》MV時，阿邦以「一瞬間」為題，以一鏡到底的手法呈現「一take過」的曲詞意境，但貪玩的他卻受無論是順讀或倒讀的意思皆一樣的「大圍三姑三圍大」一句啟發，決定為拍攝增添難度，讓MV最終由兩個分別為順時及逆時的一鏡到底鏡頭結合呈現；拍攝時，主音在某些位置需倒轉唱歌詞，也要妥善編排演員走位、以舞蹈配合旋律、幕後人員行動等。「拍一鏡到底的MV流程好複雜，如有錯漏需從頭來過。但在追求完美同時也學懂放得開，盡力便可。」

跳出舒適圈 藉MV正視情緒

上月發布的MV新作《笑哈哈先生》，阿邦跳出定格動畫及一鏡到底的「舒適圈」，給自己新嘗試：吊威也。MV由梁釗峰及吳耀漢主演，釗峰被阿邦安排吊威也，在音樂高潮位遭狂風吹飛至半空，後因極力抓着櫈邊，終安全返回座位，然而其身旁的吳耀漢由此至終只坐在風和日麗之下，受襲的只有釗峰一人。

「其實《笑哈哈先生》的歌詞不是說情緒，但我換了角度，用畫面道出釗峰瘋狂壓抑自己。靈感源於周杰倫《龍捲風》的歌詞『我的世界已狂風暴雨』，以風比喻內心的情緒風暴。」他希望藉MV讓更多人正視情緒病：「其實對情緒困擾者來說，一句『無事嘅睇開啲啦』、『唔好唔開心啦』反而更hurt他們，或者他們只想要如吳耀漢般在旁靜靜的陪伴，讓當事人如釗峰般自行釋放壓力更好。」MV並沒有好與壞之分，阿邦相信自己所做的一切，對得住自己，並好好將詞曲轉化成影像，為樂曲及自己賦予生命。

文：黃茜羚

編輯：廖偉龍

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

電郵: feature@mingpao.com