Watch News：隱藏駿馬 獨一無二鏤空表

懸浮式小時時標

品牌最近帶來幾枚獨一無二的Arceau腕表到香港。Arceau系列由Henri d'Origny設計，在1978年初次面世時，以其低調卻與眾不同的設計，吸引一班捧場客。腕表的不對稱表耳圓形表殼輪廓，靈感來自馬蹬造型。新面世的Arceau Lift飛行陀飛輪三問表，分別有白色或深海藍色漆面表盤兩款，在表盤左上方的馬形鏤空位置和6時鏤空位置，分別突出機芯內的三問和陀飛輪裝置。

陀飛輪框架結構形成雙H圖案，靈感來自巴黎Faubourg Saint-Honoré品牌總店中的象徵標誌。此圖形以鍛鐵工藝裝飾在總店入口、店內的欄杆、樓梯和電梯位置。呼應表盤的設計，纖細指針亦換上鏤空造型。Arceau表款獨有的斜體數字，設計靈源自駿馬奔騰的形態，在新表上，8至12的小時時標更像是懸浮在腕表中間，帶來神秘感覺。

透過鏤空的表盤和藍寶石水晶底蓋，可看到品牌最新製作的H1924手動上鏈機芯。在直徑43毫米的白金或玫瑰金表殼中，三問報時裝置發出清脆報時聲。機芯以外，腕表表殼、漆面表盤與鱷魚皮表帶，均由品牌表廠與工坊設計自家製作而成。

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