由珠寶到生活精品 奢華美洲豹家中踱步

提起Cartier，你會想起什麼，是珠寶和腕表嗎？由Love和Juste un Clou系列的戒指、手鐲，到Santos、Ballon Bleu、Pasha系列的腕表，相信也是不少人鍾情的珠寶飾物。但除了珠寶腕表外，其實自1880年起，品牌已製作不少日常擺設，例如最早的香水瓶、粉餅盒，墨水瓶和文具等。

日常擺設散發品味

到1930年代，第3代傳人Louis Cartier創立了「S」部門（S for Silver），更打正旗號創作各類型奢華禮品和實用擺件，如打火機、懷表和腰帶等。他在接受媒體採訪時，便曾特別強調對配件物品的重視：「Cartier其實不僅製作奢華珠寶。我們既可以頸鏈裝飾女士的香肩，也可用粉餅盒、鏡子、小梳子甚至名片填滿她們的手袋。這些作品擁有同樣的創意與工藝印記。」

美洲豹現身花瓶信箋

今年品牌推出了4個擺件系列Panthère de Cartier、Entrelacés de Cartier、Diabolo de Cartier和Cartier Baby。Panthère系列以陶瓷、紙張與cashmere材質演繹品牌吉祥物美洲豹。

在1914年時，豹紋圖案首次在品牌腕表上現物，自此成為標誌元素，而在Louis Cartier於1917年贈予品牌珠寶藝術總監Jeanne Toussaint的煙盒上，一隻美洲豹在兩顆柏樹間悠然踱步。在今次的精品系列中，美洲豹亦在白色、黑色、綠色和紅色的鮮明對比中游走，除了在托盤、紙牌遊戲和花瓶等瓷器上現身，在筆記本、信箋、邀請函等紙製品上也可看到牠的蹤影。

蜿蜒絲帶交織雙C圖案

Entrelacés系列的主角是以品牌字母「Ｃ」相互交織而成的「C in the C」圖案，也是品牌的標誌字母印花。現在的品牌禮物包裝的紅色封蠟上，亦一直沿用此印章標誌。在擺件系列中，品牌重新演繹此經典標記，由托盤、花瓶，到珠寶盒、腕表盒等木質漆器上，也可看到由蜿蜒絲帶交織成的雙C圖案。

Diabolo系列則以紅色魅力與微繪藝術為主題，設計取材自Jeanne Toussaint 1944年時為慶祝法國解放而創作的「自由鳥」 胸針、飾有金色花紋的紅盒、1930年代以來品牌喜愛的瓢蟲等，推出了小盒子、音樂盒、錢箱、積木、水晶球等作品。另外特別為小孩而設的Cartier Baby系列，則以蝴蝶、兔子、熊貓和狐狸等動物為靈感，印於雞蛋杯、撥浪鼓、水杯和cashmere毛氈等小童物品上。

相距品牌上次推出家品擺件系列，已有一段長時間，今年面世的新設計，在回顧品牌歷史同時，亦為大家帶來十足新鮮感，掃走2020年的悶愁。

●查詢：Cartier 8105 5008

文：張曉冬

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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