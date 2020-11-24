客座隨筆：如何向子女交代再婚決定

盡早向子女交代再婚決定

兒童對周遭的環境非常敏銳，父母有沒有新戀情，他們都會發現，只是未必會說出來。他們會擔心爸媽的新伴侶未必喜歡自己，加上彼此沒有共同生活的經驗，擔心日後如果與爸媽的新伴侶發生衝突時，自己會孤立無援。為了釋除孩子的疑慮，父母應盡早向子女交代再婚的決定，使他們有心理準備進入新家庭，並且以肯定的態度明確告訴孩子，他們依然備受寵愛。也可以徵詢孩子的意見，讓他們選擇在你婚禮中的角色，並且尊重其意願。

再婚勿將孩子變局外人

孩子對於爸媽的再婚決定，內心非常矛盾，一方面希望看到父母幸福，尤其希望媽媽有人愛惜及保護；但另一方面，卻擔心新爸爸／媽媽不愛自己，自己是多餘的，甚至是新家庭的局外人，害怕被遺棄。離婚後覓得真愛，打算再婚本是無可厚非，但為人父母的，千萬不要因為要再婚而放棄孩子，這樣對孩子是非常大的傷害。

彈性處理稱呼 減孩子壓力

為了減低子女對新爸爸、新媽媽的抗拒，最好給予孩子多些空間及時間適應，例如：多些邀請男友／女友到家裏吃飯，製造與孩子多接觸的機會，讓孩子慢慢與對方建立關係。孩子在過程中，會細心觀察準繼父繼母是否良善可靠。當大家已建立互信關係，媽媽或爸爸便可向孩子告知再婚的決定，這個大哥哥（叔叔）／大姐姐（姨姨）將會成為繼父繼母。假如子女抗拒以「爸爸」、「媽媽」稱呼繼父繼母，請盡量彈性處理，容許他們以「叔叔」、「姨姨」、「uncle」、「auntie」或其他大家可接受的稱呼，免得子女要承受背棄原生爸爸／媽媽的壓力。對孩子來說，他們與爸爸／媽媽的關係並不會因父母離婚及再婚而有影響，由始至終，在孩子的心中只有一個爸爸、媽媽，強迫子女把繼父繼母當作親父母般對待，往往會引起對抗行為。

文：傅丹梅（註冊社工、輔導員）

[Happy PaMa 教得樂 第321期]